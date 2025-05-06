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12:01, 6 мая 2025

Семьям убитых в Махачкале силовиков обещано по миллиону рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дагестана пообещал по миллиону рублей семьям двух полицейских, погибших в перестрелке в Махачкале. Пострадавшим обещаны выплаты в размере до 500 тысяч.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале. Полицейские остановили машину для проверки документов и были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. Нападавших было двое, оба убиты, заявило МВД.

Семьям двух погибших полицейских решено выделить по миллиону рублей, объявил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов . "Знаю, что никакие слова не смогут унять горе людей, потерявших близких, но хочу, чтобы они понимали – мы с ними, мы скорбим и сделаем всё, чтобы поддержать их", - пояснил он в своем телеграм-канале.

Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей, добавил глава республики. "Средства будут выделены из регионального социального фонда «Все вместе»", - говорится в публикации.

По неофициальным данным, убитые силовиками - Ахмед Алимагомедов и Батал Магомедов, оба 2000 года рождения, сообщил 5 мая "Коммерсант". По словам источника издания, они уроженцы Дагестана, оба ранее не попадали в поле зрения спецслужб.

По всей видимости, это была очередная "спящая ячейка"

"Для нас это новые люди. По всей видимости, это была очередная "спящая ячейка", которую трудно раскрыть, пока ее участники не перешли к активным действиям", - привело его слова издание.

Напомним, нападение на силовиков в Махачкале стало по меньшей мере третьим за два месяца вооруженным инцидентом в Дагестане. С мая 2022 года в республике произошло семь аналогичных инцидентов: два зафиксировано в 2024 году, еще по одному - в мае 2023 года и в мае 2022-го.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".

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Автор: "Кавказский узел"

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