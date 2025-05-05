Уточнено число участников нападения на силовиков в Махачкале

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Нападавших сегодня на силовиков в Махачкале было только двое, и они оба убиты. Информация о четверых нападавших неверна, сообщило МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", при нападении на наряд ДПС в Махачкале, по данным МВД Дагестана, были убиты двое полицейских, еще двое получили ранения, и пострадали трое гражданских лиц. Сообщалось также о двух напавших, убитых в перестрелке, и о том, что остальные участники перестрелки скрылись на патрульной машине ДПС. А по данным Минздрава, двое участников нападения были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Согласно обновленной информации, на полицейских напали только два человека, и оба они убиты. "Было двое нападавших. Только двое - не четверо! Оба нейтрализованы. Информация о том, что нападавших было 4, не соответствует действительности", - такую информацию опубликовало в 18:42 в своем телеграм-канале МВД Дагестана, призвав не распространять неточные данные.

Перестрелка произошла сегодня в Махачкале на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова в Махачкале. Силовики остановили машины для проверки документов, но ее пассажиры открыли огонь. Как следует из опубликованных в соцсети видео, у нападавших были автоматы.

Нападавшие начали атаку внезапно, когда сотрудники полиции оформляли ДТП на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. В этот момент были ранены трое силовиков. Боевики же уехали, завладев служебным автомобилем. Но скрыться у них не получилось — вскоре машину удалось остановить, и началась вторая перестрелка. Одного из боевиков ранили, второй попытался отстреливаться, укрываясь за выступом дома. Но вскоре он вышел из укрытия и начал что-то искать в автомобиле полиции. Когда нападавший заметил, что к ним бежит один из силовиков, он открыл огонь, ранил полицейского и побежал добивать его ножом. Но раненый сотрудник оказал сопротивление и в рукопашной схватке смог убить нападавшего, приводит хронологию перестрелки близкий к правоохранительным органам телеграм-канал Baza.

Судя по ранее распространенному видео, напавшие на полицейских оставили патрульный автомобиль, которым они завладели ранее, на улице Керимова - возле дома №10. По данным сервиса “Яндекс-карты”, расстояние от места первой перестрелки (пересечение улиц Керимова и Магомедтагирова) до места, где произошла вторая перестрелка и где была оставлена машина (Керимова, 10) составляет всего 90 метров.

Вооруженный инцидент в Махачкале стал как минимум третьим за два месяца в Дагестане. Перестрелке в Махачкале предшествовали апрельский вооруженный инцидент в Дербенте и мартовская КТО в махачкалинском поселке Семендер, следует из подсчетов "Кавказского узла".

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