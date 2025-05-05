Убиты двое из напавших на сотрудников полиции в Махачкале

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Участники нападения на полицейских скрылись на автомобиле ДПС "Фольксваген". МВД отчиталось, что двое из напавших убиты, не уточнив, сколько всего было участников нападения.

Как писал "Кавказский узел", трое силовиков убиты в результате нападения на сотрудников ДПС во время проверки документов. Как следует из опубликованных в соцсети видео, у нападавших были автоматы.

Глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева опубликовала в своем Telegram-канале "Криминальная хроника"" фотографию тела мужчины, которое лежит рядом с белым автомобиле. "Один из нападавших ликвидирован", - сообщила она в 15.17 мск.

В другом сообщении, опубликованном в 15.23 она сообщила, что по данным МВД Дагестана убиты двое нападавших, опубликовав видео перестрелки. При этом она не уточнила, сколько всего человек принимали участие в нападении.

Гариева также проинформировала, что участники нападения скрылись на автомобиле ДПС "Фольксваген", опубликовав фото, на котором двое мужчин видны на передних сидениях машины.

"Кавказский узел" также писал, что вооруженный инцидент в Махачкале стал как минимум третьим за два месяца в Дагестане. Перестрелке в Махачкале предшествовали апрельский вооруженный инцидент в Дербенте и мартовская КТО в махачкалинском поселке Семендер, следует из подсчетов "Кавказского узла".

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