Опубликовано видео нападения на силовиков в Махачкале

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У напавших на сотрудников ДПС в Махачкале при себе были автоматы, следует из опубликованных в соцсетях видео.

Как писал "Кавказский узел", перестрелка с сотрудниками полиции произошла в Махачкале, трое сотрудников ДПС убиты, нападавшие скрылись, сообщила РГВК "Дагестан".

МВД Дагестана сообщило, что нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан произошло около 14.20, его совершили "неустановленные лица". "По предварительной информации в результате нападения погибли трое полицейских", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов, призвав махачкалинцев "соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности". Также он призвал не выкладывать в соцсети фото и видео произошедшего.

Тем не менее, в соцсетях опубликованы видео как самого момента нападения, так и его последствий.

На видео, которое разместил Mash Gor, у машины ДПС с открытыми дверями лежат двое мужчин, к ним подходят местные жители. В это время вдали слышна перестрелка, местные жители убегают от машины, один из них надевает бронежилет. "Уйди оттуда, я тебя застрелю", - слышен громкий крик мужчины, Также слышны женские крики. Поблизости стоит еще одна машина ДПС с распахнутыми дверями.

"База" опубликовала видео, на котором мужчина с автоматом стреляет, пробежав между двумя машинами ДПС. За происходящим, спрятавшись за своими автомобилями,наблюдают местные жители.

Телеграм-канал "Тут Дагестан" опубликовал видео, на котором слышны многочисленные автоматные очереди и одиночные выстрелы.

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