×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:21, 5 мая 2025

Опубликовано видео нападения на силовиков в Махачкале

Нападение на силовиков в Махачкале. 5 мая 2025 г. Скриншот видео https://ria.ru/20250505/mvd-2015073634.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У напавших на сотрудников ДПС в Махачкале при себе были автоматы, следует из опубликованных в соцсетях видео.

Как писал "Кавказский узел", перестрелка с сотрудниками полиции произошла в Махачкале, трое сотрудников ДПС убиты, нападавшие скрылись, сообщила РГВК "Дагестан".

МВД Дагестана сообщило, что нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан произошло около 14.20, его совершили "неустановленные лица". "По предварительной информации в результате нападения погибли трое полицейских", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов, призвав махачкалинцев "соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности". Также он призвал не выкладывать в соцсети фото и видео произошедшего.

Тем не менее, в соцсетях опубликованы видео как самого момента нападения, так и его последствий.

На видео, которое разместил Mash Gor, у машины ДПС с открытыми дверями лежат двое мужчин, к ним подходят местные жители. В это время вдали слышна перестрелка, местные жители убегают от машины, один из них надевает бронежилет. "Уйди оттуда, я тебя застрелю", - слышен громкий крик мужчины, Также слышны женские крики. Поблизости стоит еще одна машина ДПС с распахнутыми дверями.

"База" опубликовала видео, на котором мужчина с автоматом стреляет, пробежав между двумя машинами ДПС. За происходящим, спрятавшись за своими автомобилями,наблюдают местные жители.

Телеграм-канал "Тут Дагестан" опубликовал видео, на котором слышны многочисленные автоматные очереди и одиночные выстрелы.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
16:01, 5 мая 2025
Не менее шести человек пострадали при перестрелке в Махачкале
Фото участников нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Скриншот фото из Telegram-канала "Криминальная хроника" от 05.05.25, https://t.me/criminal_chronicle/7595.
15:51, 5 мая 2025
Убиты двое из напавших на сотрудников полиции в Махачкале
Перестрелке в Махачкале. 5 мая 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал «Baza»
15:32, 5 мая 2025
Нападение на силовиков стало минимум третьим вооруженным инцидентом в Дагестане за два месяца
Перестрелка в Махачкале. 5 мая 2025 г. Скриншот видео https://postnews.ru/n/36945
14:52, 5 мая 2025
Трое полицейских убиты при перестрелке в Махачкале
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 03.05.25, https://t.me/mod_russia/52073.
01:03, 5 мая 2025
Число убитых в военной операции бойцов с юга России превысило 6400
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми

Блогеры
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
03 мая 2025, 06:04
Дома жителей Анапы повреждены в результате атаки дронов

Баку. Фото: pixabay.com
02 мая 2025, 19:33
Азербайджан назвал Россию организатором кибератаки на свои медиа

Протесты в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
01 мая 2025, 12:55
Новый фонд создан в Грузии для оплаты штрафов участникам протестов

Затонувшая часть "Волгонефти-212", подводная съемка. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 26.01.25, https://t.me/opershtab23/11175
01 мая 2025, 10:00
Росморречфлот получил миллиард на подготовку подъема танкеров с мазутом

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше