Нападение на силовиков стало минимум третьим вооруженным инцидентом в Дагестане за два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перестрелке в Махачкале, в ходе которой трое сотрудников были ДПС убиты, предшествовали апрельский вооруженный инцидент в Дербенте и мартовская КТО в махачкалинском поселке Семендер.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в центре Махачкалы произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции. По предварительным данным, двое неизвестных открыли огонь по патрулю ДПС, в результате трое полицейских погибли, также была ранена 12-летняя девочка.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, перестрелка с силовиками в Дербенте стала как минимум третьей в Дагестане за последние два месяца.

Предыдущий вооруженный инцидент участием с сотрудников силовых структур произошел 23 апреля в Дербенте, где водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь, ранив одного из полицейских. Правоохранители застрелили водителя. Позднее было объявлено, что убитый готовил теракт в отделе МВД вместе с другими жителями республики, а четверо подозреваемых задержаны.

Ранее, в ночь на 5 марта в махачкалинском поселке Семендер. Во время проверки силовиками информации о возможной подготовке теракта несколько человек открыли стрельбу при попытке задержания. Они были заблокированы в одном из домов. Четыре человека были убиты силовиками в перестрелке. Антитеррористический комитет объявил убитых боевиками запрещенной террористической организации "Исламское государство. Версия о принадлежности убитых в поселке Семендер боевиков к ИГ* вызывает сомнения, а операция не была спланирована, заявили ветераны силовых структур. Отсутствие жертв среди силовиков говорит об их профессионализме, возразил военный эксперт.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.