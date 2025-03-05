Четыре человека убиты в перестрелке с силовиками в Махачкале

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Силовики убили четырех человек во время контртеррористической операции в Махачкале. Антитеррористический комитет объявил убитых боевиками ИГ*.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в махачкалинском поселке Семендер был объявлен режим контртеррористической операции. Там при попытке задержания несколько человек открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Четыре человека были заблокированы в одном из домов, жители ближайших домов эвакуированы.

По данным оперштаба Дагестана, в ходе проверки информации о возможной подготовке террористического акта неизвестные оказали вооруженное сопротивление.

Четыре боевика убиты в ходе контртеррористической операции, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). "В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Дагестане контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске", - цитирует соощение комитета РИА Новости.

На месте перестрелки и в расположенном рядом тайнике нашли гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы. По данным НАК, деятельность группы координировалась запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". Пострадавших среди мирных жителей и силовиков нет.

Напомним, контртеррористическая операция в Дагестане стала первой с июня 2024 года, когда в Дербенте и Махачкале было совершено нападение на православные храмы и синагоги, были убиты шестеро предполагаемых боевиков, погибли более 15 силовиков и несколько гражданских. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

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