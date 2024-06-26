Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте

26 июня 2024, 23:14

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Участники атак на религиозные объекты и на силовиков в Махачкале и Дербенте оказались близкими родственниками главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. В числе боевиков были политик и боец ММА. “Кавказский узел” собрал основную информацию об участниках атак.

23 июня 2024 года боевики почти одновременно напали в Дербенте на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападений погиб 21 человек и 46 были ранены. Пятеро боевиков были убиты, трое в Махачкале и двое в Дербенте .

Следком отчитался о том, что личности всех пятерых убитых участников атак установлены, при этом ведомство не назвало имен убитых . Однако СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что четверо из нападавших оказались родственниками Магомеда Омарова, главы Сергокалинского района Дагестана и секретаря местного отделения “Единой России”. Двое нападавших – это сыновья Омарова, сообщил "Интерфакс". Еще двое участников атак – это племянники главы района, сообщил ТАСС .

Журналистка Алина Дидьковская в репортаже телеканала 1 обобщила информацию разных источников об участниках атак в Дагестане. Эти атаки отличаются от других терактов, совершенных в России, указала журналистка. В нападении участвовали хорошо вооруженные и подготовленные боевики, "не из тех слоев населения, которые могут пойти на преступление ради денег", но при этом они не заявляли о своей принадлежности к религиозным группировкам. Особенностью этого нападения журналистка назвала и то, что теракт совершили родственники чиновника, политик и спортсмен MMA.

Участники атак оказались родственниками главы района

Магомед Омаров, глава Сергокалинского района Дагестана, после атак в Махачкале и Дербенте был арестован, а в его доме прошел обыск. Омарова также исключили из “Единой России”, в ночь на 24 июня его профиль на сайте “Единой России” был аннулирован. 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Омаров отстранен от своей должности .

Омарова задержали по статье о мелком хулиганстве, но его арест связан с участием его родственников в теракте, указал 25 июня ТАСС .

В 2012 году Магомед Омаров в интервью “Черновику” о своих детях говорил так: “Я не хочу быть нечестным с людьми, не хочу, как отец, воспитывающий 8 сыновей, чтобы у кого-то был повод упрекнуть меня, в частности перед лицом моих детей. Я хочу свою работу построить так, чтобы после моего ухода с этой должности жители не упрекали моих детей, родственников и друзей, что я был плохим” .

Сыновья Магомеда Омарова в числе участников атак

Осман Омаров

Среди убитых силовиками боевиков оказался один из сыновей Магомеда Омарова Осман Омаров. Ему был 31 год. На разошедшихся по соцсетям видеокадрах он целится и стреляет в бегущего человека. Об Османе Омарове известно, что он с 2012 года работал на Дербентском коньячном комбинате, принадлежавшем семье Мурада Гаджиева*, которого называли “королём Дербента” (с 2011 года Гаджиев* был депутатом Госдумы от «Единой России», но в 2023 году был исключен из партии и признан иноагентом). Позже Осман Омаров работал в филиале Сбербанка. В 2017 году получил статус ИП для разведения животных – птицы, овец, коз и крупного рогатого скота .

Адиль Омаров

Второму убитому сыну Магомеда Омарова Адилю Омарову было 37 лет. О нем известно, что он окончил юридический факультет Дагестанского университета, занимался вольной борьбой и работал в сфере ремонта. По данным “Верстки”*, телефонный номер, связанный с Адилем, записан у других абонентов как «Адиль Мастер Котла», «Адиль Ремонт Котлов» и «Адиль Теплосервис» .

Журналистка Алина Дидьковская в своем репортаже 2 отмечает также, что старший сын Магомеда Омарова Мурад работает в дагестанской федерации футбола, где отвечает за детское направление, и за неделю до теракта он выступал перед главой Дагестана.

Племянники Магомеда Омарова в числе убитых боевиков

Али Закаригаев

Убитый Али Закаригаев является племянником жены Магомеда Омарова . Закаригаев до 2021 года возглавлял районное отделение партии "Справедливая Россия — За правду". После атак в Дагестане глава партии Сергей Миронов в своем аккаунте в соцсети “ВКонтакте” назвал Али Закаригаева “сволочью” и сообщил об исключении его из партии, добавив, что “остальное решит суд”. При этом Миронов написал, что он “за смертную казнь” .

Дядя Али Закаригаева заявил, что убитый боевик был многодетным отцом, и "никто не мог подумать", что он примет участие в нападении. Он попросил родственников погибших простить семьи участников нападения.

Абдусамад Амадзиев

Убитый боевик Абдусамад Амадзиев также, по данным источников, также является племянником Магомеда Омарова. По данным “Верстки”*, Амадзиеву было 32 года. Он работал в газовой сфере – в компании «Дагестангазсервис», которая затем была преобразована в «Газпром газораспределение Дагестан». В ноябре 2021 года его задерживала полиция за отказ надеть маску в магазине.

Боец ММА Гаджимурад Кагиров вошел в число участников атак

Среди убитых боевиков оказался бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, племянник бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева . Кагирову было 28 лет, он мастер спорта по вольной борьбе, работал работал в дагестанской энергосбытовой компании. За свою карьеру он провел и выиграл два боя в ММА. В 2021 году во время турнира представлял клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Кагиров проходил тренировочный лагерь в его школе, но не был ее воспитанником. Тем не менее, в Дагестане после атак собрались проверить все спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА, в том числе бывших участников бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА .

*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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