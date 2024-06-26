26 июня 2024, 23:14
Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте
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Участники атак на религиозные объекты и на силовиков в Махачкале и Дербенте оказались близкими родственниками главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. В числе боевиков были политик и боец ММА. “Кавказский узел” собрал основную информацию об участниках атак.
23 июня 2024 года боевики почти одновременно напали в Дербенте на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападений погиб 21 человек и 46 были ранены. Пятеро боевиков были убиты, трое в Махачкале и двое в Дербенте 1.
Следком отчитался о том, что личности всех пятерых убитых участников атак установлены, при этом ведомство не назвало имен убитых 2. Однако СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что четверо из нападавших оказались родственниками Магомеда Омарова, главы Сергокалинского района Дагестана и секретаря местного отделения “Единой России”. Двое нападавших – это сыновья Омарова, сообщил "Интерфакс". 3 Еще двое участников атак – это племянники главы района, сообщил ТАСС 4.
Журналистка Алина Дидьковская в репортаже телеканала обобщила информацию разных источников об участниках атак в Дагестане. Эти атаки отличаются от других терактов, совершенных в России, указала журналистка. В нападении участвовали хорошо вооруженные и подготовленные боевики, "не из тех слоев населения, которые могут пойти на преступление ради денег", но при этом они не заявляли о своей принадлежности к религиозным группировкам. Особенностью этого нападения журналистка назвала и то, что теракт совершили родственники чиновника, политик и спортсмен MMA.
Участники атак оказались родственниками главы района
Магомед Омаров, глава Сергокалинского района Дагестана, после атак в Махачкале и Дербенте был арестован, а в его доме прошел обыск. Омарова также исключили из “Единой России”, в ночь на 24 июня его профиль на сайте “Единой России” был аннулирован. 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Омаров отстранен от своей должности 5.
Омарова задержали по статье о мелком хулиганстве, но его арест связан с участием его родственников в теракте, указал 25 июня ТАСС 6.
В 2012 году Магомед Омаров в интервью “Черновику” о своих детях говорил так: “Я не хочу быть нечестным с людьми, не хочу, как отец, воспитывающий 8 сыновей, чтобы у кого-то был повод упрекнуть меня, в частности перед лицом моих детей. Я хочу свою работу построить так, чтобы после моего ухода с этой должности жители не упрекали моих детей, родственников и друзей, что я был плохим” 7.
Сыновья Магомеда Омарова в числе участников атак
Осман Омаров
Среди убитых силовиками боевиков оказался один из сыновей Магомеда Омарова Осман Омаров. Ему был 31 год. На разошедшихся по соцсетям видеокадрах он целится и стреляет в бегущего человека. Об Османе Омарове известно, что он с 2012 года работал на Дербентском коньячном комбинате, принадлежавшем семье Мурада Гаджиева*, которого называли “королём Дербента” (с 2011 года Гаджиев* был депутатом Госдумы от «Единой России», но в 2023 году был исключен из партии и признан иноагентом). Позже Осман Омаров работал в филиале Сбербанка. В 2017 году получил статус ИП для разведения животных – птицы, овец, коз и крупного рогатого скота 8.
Адиль Омаров
Второму убитому сыну Магомеда Омарова Адилю Омарову было 37 лет. О нем известно, что он окончил юридический факультет Дагестанского университета, занимался вольной борьбой и работал в сфере ремонта. По данным “Верстки”*, телефонный номер, связанный с Адилем, записан у других абонентов как «Адиль Мастер Котла», «Адиль Ремонт Котлов» и «Адиль Теплосервис» 9.
Журналистка Алина Дидьковская в своем репортаже отмечает также, что старший сын Магомеда Омарова Мурад работает в дагестанской федерации футбола, где отвечает за детское направление, и за неделю до теракта он выступал перед главой Дагестана.
Племянники Магомеда Омарова в числе убитых боевиков
Али Закаригаев
Убитый Али Закаригаев является племянником жены Магомеда Омарова 10. Закаригаев до 2021 года возглавлял районное отделение партии "Справедливая Россия — За правду". После атак в Дагестане глава партии Сергей Миронов в своем аккаунте в соцсети “ВКонтакте” назвал Али Закаригаева “сволочью” и сообщил об исключении его из партии, добавив, что “остальное решит суд”. При этом Миронов написал, что он “за смертную казнь” 11.
Дядя Али Закаригаева заявил, что убитый боевик был многодетным отцом, и "никто не мог подумать", что он примет участие в нападении. Он попросил родственников погибших простить семьи участников нападения.
Абдусамад Амадзиев
Убитый боевик Абдусамад Амадзиев также, по данным источников, также является племянником Магомеда Омарова. По данным “Верстки”*, Амадзиеву было 32 года. Он работал в газовой сфере – в компании «Дагестангазсервис», которая затем была преобразована в «Газпром газораспределение Дагестан». В ноябре 2021 года его задерживала полиция за отказ надеть маску в магазине. 12 13
Боец ММА Гаджимурад Кагиров вошел в число участников атак
Среди убитых боевиков оказался бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, племянник бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева 14. Кагирову было 28 лет, он мастер спорта по вольной борьбе, работал работал в дагестанской энергосбытовой компании. За свою карьеру он провел и выиграл два боя в ММА. В 2021 году во время турнира представлял клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Кагиров проходил тренировочный лагерь в его школе, но не был ее воспитанником. Тем не менее, в Дагестане после атак собрались проверить все спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА, в том числе бывших участников бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА 15.
*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
Примечания
- В Дагестане в ходе контртеррористической операции нейтрализовали пять боевиков // ТАСС, 24.06.2024.
- https://t.me/sledcom_press/14109
- Трое из четверых ликвидированных в Дагестане боевиков опознаны как сыновья и племянник главы района // Интерфакс, 23.06.2024.
- В Дагестане сообщили подробности о совершивших теракты боевиках // ТАСС, 24.06.2024.
- Глава Сергокалинского района Дагестана освобожден от должности после терактов // Интерфакс, 25.06.2024.
- Главу Сергокалинского района задержали из-за участия его сыновей в теракте. Магомед Омаров дает показания в полиции // ТАСС, 25.06.2024.
- Начинать перемены нужно с себя // Черновик, № 13, 06.04.2012.
- Что известно о детях чиновника Магомеда Омарова, напавших на силовиков в Дагестане // Вёрстка*, 24.06.2024.
- Там же
- В Дагестане сообщили подробности о совершивших теракты боевиках // РИА “Новости”, 24.06.2024.
- https://vk.com/mironov_sergey
- Что известно о ликвидированном Абдусамаде Амадзиеве //dailystorm.ru, 24.06.2024.
- https://t.me/shot_shot/68054
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