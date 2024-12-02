Стали известны подробности дела об атаках на храмы и синагоги в Дагестане
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В группировку, совершившую нападения на синагоги и православные храмы в Дербенте и Махачкале, входило 11 человек, часть из них отрицает свою вину, заявляя, что дали первоначальные показания под пытками.
Как информировал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения.
Следователи считают, что группировку, участники которой совершили нападения, создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".
По версии следствия, в организованную группу, которая совершила нападения на синагоги и православные храмы в Дагестане, входило 11 человек. Они планировали двумя группами по три человека атаковать одновременно синагоги в Махачкале и Дербенте. К боевикам должен был присоединиться Магомед Кагиров, но затем он не стал участвовать в терактах. После того, как боевики были уничтожены, Кагиров был арестован, сообщил 1 декабря "Коммерсант" со ссылкой на Следком.
Согласно версии следствия, шесть участников группировки с мая по первую половину июня активно готовились к нападениям. Они обучались стрельбе, изготовили бутылки с "коктейлями Молотова", хранили оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Пятеро подельников – однофамильцы Магомедовы, которые не являлись друг другу родственниками – в квартире одного из них в Махачкале силовики обнаружили противотанковый гранатомет, автомат Калашникова с патронами, три гранаты, взрыватель и взрывчатку.
У другого обвиняемого, Магомеда Магомедова, в селе Сергокала силовики нашли гранату, 42 патрона, самодельную бомбу. У его односельчанина Халида Магомедова – пистолет Макарова, гранату, 24 патрона для пистолета и 13 для автомата. У махачкалинца Заура был найден травматический пистолет, более 250 патронов для различного вида оружия, граната, оптический прицел, два глушителя и шесть магазинов к автоматам.
2 июля все трое были арестованы. Им вменили подготовку теракта, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатки. По данным источника, никто из них вину не признает, все трое заявляют, что оружие, боеприпасы и взрывчатку им подбросили.
Халид Магомедов заявил, что на самом деле его задержали не в начале июля в Махачкале, а 26 июня в подмосковном Видном, когда он с коллегами возвращался с работы в общежитие в Химках. Магомедов рассказал, что сотрудники ФСБ ему назвали фамилии боевиков и он ответил им, что знает их всех, так как родственники Кагировы являются его троюродными братьями, а остальные – односельчанами. Магомедов пожаловался, что силовики на него изначально составили протокол о хулиганстве и обещали отпустить, но через два дня отвезли в Дагестан, и что заставили дать его показания, избив его.
Также его будто бы заставили сделать видеозапись присяги на верность Осману Омарову, а затем высадили на дороге в Махачкале. Магомедов заявил, что ничего о подготовке терактов не знал.
Согласно материалам дела, Заур Магомедов имеет два высших образования, ранее работал гендиректором стройкомпании в Махачкале. Халид Магомедов имеет одно высшее образование, работал асфальтоукладчиком в АО "ЦДС Филиал СУ 450". Магомед Магомедов рассказал, что является инвалидом и потому не работает. Следствие потребовало продлить срок ареста всех обвиняемых и суд продлил срок их содержания под стражей до 2 марта 2025 года.
Адвокат Заура Магомедова Магомед Мусаев заявил, что его подзащитный до задержания три года жил в Подмосковье, что у него была своя строительная фирма и что он не бывал в Дагестане. "Я не знаю, как он мог что-то планировать в Махачкале при этом", – сказал защитник.
Адвокат Халида Магомедова Игорь Дюкин подчеркнул, что его подзащитный также три года трудился в Москве, и что не выезжал в родное село с 30 апреля.
Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб ранее заявили, что атаки боевиков можно было предотвратить, если бы силовики тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли больше внимания превентивной работе, однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков.
Атаки произошли из-за просчетов властей, уделяющих недостаточно внимания противодействию терроризму, заявил в июле и генпрокурор Игорь Краснов.
24 июня глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Магомед Омаров, чьи двое сыновей и племянник участвовали в нападении боевиков, освобожден от должности главы Сергокалинского района. 25 июня Меликов анонсировал проверку личных дел чиновников и депутатов.
Нападения в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в республике более чем за год. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.
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