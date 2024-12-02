Стали известны подробности дела об атаках на храмы и синагоги в Дагестане

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В группировку, совершившую нападения на синагоги и православные храмы в Дербенте и Махачкале, входило 11 человек, часть из них отрицает свою вину, заявляя, что дали первоначальные показания под пытками.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения.

По версии следствия, в организованную группу, которая совершила нападения на синагоги и православные храмы в Дагестане, входило 11 человек. Они планировали двумя группами по три человека атаковать одновременно синагоги в Махачкале и Дербенте. К боевикам должен был присоединиться Магомед Кагиров, но затем он не стал участвовать в терактах. После того, как боевики были уничтожены, Кагиров был арестован, сообщил 1 декабря "Коммерсант" со ссылкой на Следком.

Согласно версии следствия, шесть участников группировки с мая по первую половину июня активно готовились к нападениям. Они обучались стрельбе, изготовили бутылки с "коктейлями Молотова", хранили оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Пятеро подельников – однофамильцы Магомедовы, которые не являлись друг другу родственниками – в квартире одного из них в Махачкале силовики обнаружили противотанковый гранатомет, автомат Калашникова с патронами, три гранаты, взрыватель и взрывчатку.

У другого обвиняемого, Магомеда Магомедова, в селе Сергокала силовики нашли гранату, 42 патрона, самодельную бомбу. У его односельчанина Халида Магомедова – пистолет Макарова, гранату, 24 патрона для пистолета и 13 для автомата. У махачкалинца Заура был найден травматический пистолет, более 250 патронов для различного вида оружия, граната, оптический прицел, два глушителя и шесть магазинов к автоматам.

2 июля все трое были арестованы. Им вменили подготовку теракта, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатки. По данным источника, никто из них вину не признает, все трое заявляют, что оружие, боеприпасы и взрывчатку им подбросили.

Халид Магомедов заявил, что на самом деле его задержали не в начале июля в Махачкале, а 26 июня в подмосковном Видном, когда он с коллегами возвращался с работы в общежитие в Химках. Магомедов рассказал, что сотрудники ФСБ ему назвали фамилии боевиков и он ответил им, что знает их всех, так как родственники Кагировы являются его троюродными братьями, а остальные – односельчанами. Магомедов пожаловался, что силовики на него изначально составили протокол о хулиганстве и обещали отпустить, но через два дня отвезли в Дагестан, и что заставили дать его показания, избив его.

Также его будто бы заставили сделать видеозапись присяги на верность Осману Омарову, а затем высадили на дороге в Махачкале. Магомедов заявил, что ничего о подготовке терактов не знал.

Согласно материалам дела, Заур Магомедов имеет два высших образования, ранее работал гендиректором стройкомпании в Махачкале. Халид Магомедов имеет одно высшее образование, работал асфальтоукладчиком в АО "ЦДС Филиал СУ 450". Магомед Магомедов рассказал, что является инвалидом и потому не работает. Следствие потребовало продлить срок ареста всех обвиняемых и суд продлил срок их содержания под стражей до 2 марта 2025 года.

Адвокат Заура Магомедова Магомед Мусаев заявил, что его подзащитный до задержания три года жил в Подмосковье, что у него была своя строительная фирма и что он не бывал в Дагестане. "Я не знаю, как он мог что-то планировать в Махачкале при этом", – сказал защитник.

Адвокат Халида Магомедова Игорь Дюкин подчеркнул, что его подзащитный также три года трудился в Москве, и что не выезжал в родное село с 30 апреля.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб ранее заявили, что атаки боевиков можно было предотвратить, если бы силовики тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли больше внимания превентивной работе, однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков.

Атаки произошли из-за просчетов властей, уделяющих недостаточно внимания противодействию терроризму, заявил в июле и генпрокурор Игорь Краснов.

24 июня глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Магомед Омаров, чьи двое сыновей и племянник участвовали в нападении боевиков, освобожден от должности главы Сергокалинского района. 25 июня Меликов анонсировал проверку личных дел чиновников и депутатов.

Нападения в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в республике более чем за год. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.

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