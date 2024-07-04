Омаров Магомед Амирович

04 июля 2024, 11:20

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Магомед Омаров – бывший глава Сергокалинского района Дагестана, арестованный после атак террористов на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале.



Подробно о нападениях на церкви и синагоги в Дагестане рассказано в справке "Кавказского узла".

Биография

Родился 10 июля 1960 года в селении Сергокала Сергокалинского района ДАССР, – указывает официальная биография Омарова . По другим источникам его родным селом называют соседнее Мюрего .

В 1976 году окончил Сергокалинскую среднюю школу № 1.

С 1978 года служил в армии.

В 1986 году окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, зоотехнический факультет. Год работал зоотехником в совхозе «Губденский» Карабудахкентского района.

В 1987 году стал заведующим отделом Сергокалинского райкома комсомола, откуда в 1990 году был переведен инструктором в Сергокалинский райком КПСС.

С 1991 года по 1993 год был директором МП «Кавказ».

С 1992 по 1995 год учился на экономическом факультете в Международном институте управления бизнеса и права.

С 1993 года по 1994 год работал заместителем управляющего отделением банка. С 1994 года по 2000 год был управляющим Сергокалинским отделением Сбербанка .

С 2001 по 2005 год был исполнительным директором и председателем правления банка «Эльбин». В 2004 году получил звание «Заслуженный экономист РД».

В 2005 году Омаров был начальником отдела проблемных кредитов Дагестанского отделения Сбербанка России, откуда был переведен заведующим дополнительным офисом Дагестанского отделения Сбербанка России.

11 марта 2007 года был избран депутатом Народного Собрания Дагестана.

В 2007 году Магомед Омаров был избран в депутаты Сергокалинского района от «Справедливой России» .

В январе 2008 года избран заместителем председателя Комитета Народного Собрания РД по экономической политике.

В октябре 2010 года был избран главой Сергокалинского района. Избирался от «Единой России», был секретарем местного отделения партии.

В апреле 2020 года переизбран на эту должность на срок 5 лет.

24 июня 2024 года был уволен с должности, тогда же исключен из партии. Омаров был задержан вечером 23 июня 2024 года, 25 июня был арестован за мелкое хулиганство .

Банк “Эльбин” и мекегинский клан

Клан Омаровых можно отнести к "мекегинскому" клану "в широком смысле этого понятия", так как они являются выходцами из села Мекеги Левашинского района, считает главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев. "Клан Омаровых находился на вторых или на третьих позициях среди даргинских этнополитических, этнофинансовых кланов после Магомедовых, после Гамидовых и Сулеймановых", - отметил Фатуллаев. По его словам, в 2019 году клан Омаровых сохранял серьезное влияние в Каспийске. "Клан Омаровых - это крупная бизнес-структура", - отмечал журналист.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты ранее рассказали, что к "мекегинскому" клану причислялись арестованные в 2018 году врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и глава дагестанского отделения ФОМС Магомед Сулейманов. Журналисты отмечали, что арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий мэр Махачкалы Муса Мусаев также представлял интересы "мекегинского" клана, был человеком из ближайшего окружения Абдусамада Гамидова. .

Карьеру Магомеда Омарова связывают с именем Абдусамада Гамидова – бывшего министра финансов и премьер-министра Дагестана. .

С 2002 года по 2005 год Магомед Омаров был председателем правления банка «Эльбин», который основал в начале 1990-х Гамид Гамидов, брат Абдусамада Гамидова .

Бывший депутат Госдумы и министр финансов Дагестана Гамид Гамидов в 1996 году был убит в результате теракта в Махачкале. После его смерти Абдусамад Гамидов возглавил минфин республики, продолжая «присматривать» за банком. Например, в 2004 году проблемные заёмщики «Эльбина» благодарили именно Гамидова за решение их конфликта с Омаровым .

В 2013 году Абдусамад Гамидов стал премьер-министром Дагестана , в 2018 году, после смены власти в республике, был арестован, у банка «Эльбин» Центробанк отозвал лицензию из-за неоднократного нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как сообщала “Верстка”*, со слов силовиков “в «Эльбине» было «специфическое отношение к ликвидности» – банк якобы предпочитал работать с наличными, а сами банкноты могли храниться просто в мешках на полу в помещении организации. В 2019 году Гамидов получил 6,5 лет заключения за растрату 41 миллона рублей. .

В публичных выступлениях Омаров, помимо руководства республики, благодарил за поддержку избранного от района депутата Госдумы единоросса Мурада Гаджиева*, которого местные СМИ называли «королём Дербента». .

Семья

В семье Магомеда Омарова восемь детей, в том числе приемные.

После терактов в Махачкале и Дербенте председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев назвал детей Омарова “подозрительными” и сообщил Инфо24, что к нему поступает «много разной информации» и, возможно, Омаров знал, чем занимаются его сыновья. Хадулаев отметил, что жители Сергокалинского района «не очень хорошо относились» и к Омарову, и к его сыновьям. Ещё до трагедии было понятно, что дети у него подозрительные, рассказал Хадулаев. .

Сын главы района Мурад Омаров курирует детско-юношеский футбол в Федерации футбола Дагестана. За несколько дней до теракта в Дебренте и Махачкале он встречался с руководителем республики Сергеем Меликовым по случаю выхода махачкалинского футбольного клуба «Динамо» в российскую премьер-лигу .

Сын чиновника Омар Омаров руководил отделением МФЦ в Махачкале. Сейчас Омар возглавляет фермерское хозяйство. Супруга приёмного сына Салихат Сулейманова - номинальная заведующая детским садом «Олимпийский» в Сергокале. Айшат Омарова - жена Магомеда Омарова занимает должность методиста в дошкольном учреждении, но, по утвержению АиФ Дагестан, фактически руководит садиком . Племянник чиновника Амир Омаров - начальник отдела культуры, спорта и по делам молодёжи администрации Сергокалинского района. Брат жены главы муниципалитета Ибрагим Омаров занимается агробизнесом. Он руководит местным сельхозпредприятием .

Шестеро сыновей вместе с отцом были арестованы после терактов по статьям о мелком хулиганстве .

Некоторые инциденты с главой Сергокалы

В рассказах местных жителей фигурирует “Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Сергокале». Здание учреждения построили в Сергокале в 2010 году. По словам жителей здание на баланс не принял Омаров, а в 2021 году якобы переоформил на подставное лицо - подчинённого сына главы района Омара, который руководил отделением МФЦ. Сейчас документация о строительстве, его назначении и прочем якобы утеряна, а здание сдаётся в аренду под склады, производственный цех, утверждает издание “АиФ Дагестан” .

Один из местных жителей назвал бывшего главу района «страшным человеком». По словам Абдуллы, родственники Омарова сожгли его кафе и неоднократно угрожали ему - даже пытались застрелить. Он рассказал, что однажды неизвестные избили его толпой, после чего он около месяца провел в больнице .

В 2018 году Омаров подавал иск на местный сайт «Оперативная линия» из-за статьи, в которой утверждалось,что сыновья Омарова «охамели от безнаказанности», и приводился случай, когда молодые люди попытались избить пожилого человека. В октябре 2019 года Сергокалинский районный суд оставил его без рассмотрения из-за неявки истца (Магомеда Омарова) по повторному вызову .

*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Примечания