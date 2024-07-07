Срок ареста Магомеда Омарова продлен

07 июля 2024, 20:50

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Суд Дагестана продлил срок задержания бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова на 72 часа.

Как писал "Кавказский узел", глава Сергокалинского района Магомед Омаров после атаки боевиков в Дагестане был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а 25 июня арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. 5 июля стало известно, что Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста. 6 июня стало известно, что Омаров задержан уже по уголовному делу.

Сегодня Кировский районный суд Махачкалы на 72 часа продлил срок задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана Омарова, сообщили в Верховном суде Дагестана.

Омаров задержан по части 4 статьи 174.1 УК РФ "Легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере организованной группой", передал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следователи считают, что сын Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

Напомним, 23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Атаки можно было предотвратить, если бы силовые структуры тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли должное внимание превентивной работе, указали ветераны спецслужб. Однако охрана религиозных объектов в Дагестане была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

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