Источники сообщили о задержании Магомеда Омарова

06 июля 2024, 13:44

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Бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, освободившийся после административного ареста, задержан уже по уголовному делу, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", глава Сергокалинского района Магомед Омаров после атаки боевиков в Дагестане был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а 25 июня арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. 5 июля стало известно, что Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста.

Следователи считают, что сын Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

Силовики задержали Магомеда Омарова по подозрению в совершении экономических преступлений, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана. "Задержан экс-глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров. В отношении него возбуждены уголовные дела по экономическим преступлениям", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Магомед Омаров задержан по подозрению в мошенничестве, уголовное дело было возбуждено 5 июля, сообщил источник издания «Известия». По его данным, Магомед Омаров, а также "Магомедов Р., Аледзиева П. и Умаров З." с 2016 по 2022 годы фиктивно трудоустроили жителей села Сергокала в муниципальную газету. При этом трудоустроенные не выполняли никаких работ, а их зарплата поступала одному из подозреваемых. Ущерб оценен примерно в 697 тысяч рублей, все четверо подозреваются по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения), пишет сегодня издание.

Информацию о задержании Омарова на двое суток подтвердил сегодня источник "Коммерсанта" в правоохранительных органах. По его данным, дело возбуждено по статье об отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ), информирует издание.

Часть 3 статьи 159 УК РФ предусматривает от штрафа в 100 тысяч рублей до шести лет лишения свободы, статья 174.1 УК РФ - от штрафа в 120 тысяч рублей до семи лет лишения свободы. МВД по Дагестану и республиканское управление СКР, по состоянию на 13.42 мск, не сообщили на своих сайтах о возбуждении этого уголовного дела.

Напомним, 23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Атаки можно было предотвратить, если бы силовые структуры тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли должное внимание превентивной работе, указали ветераны спецслужб. Однако охрана религиозных объектов в Дагестане была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

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