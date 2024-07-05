Магомед Омаров вышел на свободу после ареста

05 июля 2024, 12:36

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Бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, арестованный на 10 суток после участия его родственников в нападении боевиков, вышел на свободу.

Как писал "Кавказский узел", глава Сергокалинского района Магомед Омаров после атаки боевиков в Дагестане был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а 25 июня арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Верховный суд Дагестана 3 июля оставил в силе арест Омарова.

Пять сыновей Магомеда Омарова участвовали в записи видеоролика, в котором попросили прощения у семей пострадавших за атаку боевиков. Ранее стало известно, что одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

Магомед Омаров освобожден после ареста, сообщил сегодня в своем телеграм-канале зампредседателя ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на 10 суток, вышел на свободу", - написал он.

Напомним, следователи считают, что Осман Омаров создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте.

23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Атаки можно было предотвратить, если бы силовые структуры тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли должное внимание превентивной работе, указали 24 июня опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб. Однако охрана религиозных объектов в Дагестане была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

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