Верховный суд Дагестана оставил под арестом Магомеда Омарова

04 июля 2024, 02:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита требовала освободить бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, арестованного по административной статье после участия его родственников в нападении боевиков. Суд оставил в силе решение об аресте Омарова.

Как писал "Кавказский узел", глава района Сергокалинского района Магомед Омаров после атаки боевиков в Дагестане был исключен из "Единой России", освобожден от должности и арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Сыновья Омарова, как и племянник, причастны к нападению боевиков, заявил глава Дагестана. Причастность участников атаки в Дагестане к "Исламскому государству"* или другим организациям ничем не подтверждена, считают опрошенные “Кавказским узлом" аналитики.

23 июня, в христианский праздник Дня Святой Троицы, в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. Среди погибших – священник дербентского храма Николай Котельников и охранник собора в Махачкале. К 26 июня в больницах оставались 19 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии.

Верховный суд Дагестана 3 июля оставил в силе решение об административном аресте бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова на десять суток, сообщил со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

По административной статье о хулиганстве, помимо Магомеда Омарова, арестованы шестеро его родственников. Источники в силовых структурах утверждают, что арестованные приходятся бывшему главе района сыновьями.

63-летний Магомед Омаров после задержания утверждал, что не общался со своими сыновьями, которые оказались среди боевиков. В нападении участвовали четверо родственников Омарова. По словам руководителя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, сыновья Омарова зарактеризовались как «подозрительные» и отец мог знать, что у них есть «проблемы с законом», информировало RTVI.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.