04 июля 2024, 02:47

Верховный суд Дагестана оставил под арестом Магомеда Омарова

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Защита требовала освободить бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, арестованного по административной статье после участия его родственников в нападении боевиков. Суд оставил в силе решение об аресте Омарова. 

Как писал "Кавказский узел", глава района Сергокалинского района Магомед Омаров после атаки боевиков в Дагестане был исключен из "Единой России", освобожден от должности и арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Сыновья Омарова, как и племянник, причастны к нападению боевиков, заявил глава Дагестана. Причастность участников атаки в Дагестане к "Исламскому государству"* или другим организациям ничем не подтверждена, считают опрошенные “Кавказским узлом" аналитики. 

23 июня, в христианский праздник Дня Святой Троицы, в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. Среди погибших – священник дербентского храма Николай Котельников и охранник собора в Махачкале. К 26 июня в больницах оставались 19 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии.

Верховный суд Дагестана 3 июля оставил в силе решение об административном аресте бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова на десять суток, сообщил со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС. 

По административной статье о хулиганстве, помимо Магомеда Омарова,  арестованы шестеро его родственников. Источники в силовых структурах утверждают, что арестованные приходятся бывшему главе района сыновьями. 

63-летний Магомед Омаров после задержания утверждал, что не общался со своими сыновьями, которые оказались среди боевиков. В нападении участвовали четверо родственников Омарова. По словам руководителя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, сыновья Омарова зарактеризовались как «подозрительные» и отец мог знать, что у них есть «проблемы с законом», информировало RTVI.

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Примечание:

"Арестованным братьям Омаровым разрешили передать личные вещи", "Арестован обвиняемый в причастности к атаке боевиков в Дербенте", "Братья Омаровы извинились за атаку боевиков". 

Автор: "Кавказский узел"

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