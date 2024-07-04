Аналитики поспорили об идейных вдохновителях атаки в Дагестане

04 июля 2024, 01:48

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Причастность участников атаки в Дагестане к "Исламскому государству"* или другим организациям ничем не подтверждена, характерные признаки, присущие действиям этой террористической организации, в случившемся отсутствуют, считают опрошенные “Кавказским узлом" аналитики. В то же время они поспорили о возможных связях между боевиками в Дербенте и Махачкале, организацией "Ат-Такфир валь Хиджра"** и рейдом в астраханской мечети.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погибли 22 человека, в том числе 17 силовиков, 46 пострадали. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

Среди участников атак оказались близкие родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, отправленного после этих событий в отставку. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

По стилю атака боевиков 23 июня не походит на теракты, совершенные "Исламским государством"* или его подразделениями, заявил дагестанский журналист Идрис Юсупов (Юсупов Идрис Гасан-Гусейнович признан иностранным агентом, он оспаривает это решение в суде) . "Отличительная черта терактов ИГ* – широкая информационная подготовка – и до, и после. Обязательно бывают видеозаписи присяги, где террористы объясняют, почему они хотят выступить, видеоролики, которые записывают вдохновители или те террористы, кто уцелел после теракта с изложением результатов, заявления организаторов терактов. Но здесь этого нет", – заявил он.

Под эту организацию был создан ряд дел, по которым осуждали людей, хотя они говорили, что ни в какой организации не состояли.

Юсупов также скептически отнесся к теории о том, что теракт совершили приверженцы организации "Ат Такфир валь-Хиджра"**. "Эта организация возникла в 1970-х годах в Египте, там же ее и разгромили, и несколько десятилетий о ней не было ничего слышно – до решения Верховного суда России в 2010 году, признавшего организацию террористической и запретившего ее. Под эту организацию был создан ряд дел, по которым осуждали людей, хотя они говорили, что ни в какой организации не состояли. Вполне возможно, что они реально в ней не состояли, а были членами разных небольших изолированных кружков, обсуждавших проблему такфира (обвинений в неверии). Но их все равно признавали террористами, хотя и давали относительно небольшие (по сравнению, например, с членами так же запрещённой "Хизб-ут-Тахрир"*), сроки", - заявил он. При этом, как отметил Юсупов, в России за эти годы не было ни одного теракта, участников которого можно было бы четко связать с "Ат-Такфир валь-Хиджра"**.

Он также подчеркнул, что впервые версию о возможной причастности "Ат Такфир валь-Хиджра" к теракту 23 июня озвучила через несколько дней после теракта глава организации "Русь сидящая" Ольга Романова (Романова Ольга Евгеньевна признана иностранным агентом). Если данная версия будет принята силовиками, то по мнению Юсупова, это может привести к очередным гонениям на отдельные группы мусульман с увеличением сроков наказания. "Теперь могут сказать – вот, вы видите, они настоящие террористы", – заявил он.

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"** (обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте, а на Северном Кавказе получила распространение в 1997-1998 годы. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

Что касается принадлежности участников атаки боевиков 23 июня, то, по его мнению, речь может идти об изолированной группе, радикализировавшейся вне какой-то сети. "В подтверждение этого можно привести такой факт – по опубликованной информации, когда задержали сообщника террористов, который не пошел с ними убивать, он рассказал, что в группе они присягали не "Исламскому государству", не "Ат Такфир валь-Хиджра"**, а лично Осману Омарову", - отметил Юсупов.

Российский кавказовед, пожелавший сохранить свою анонимность, также отметил, что в терактах 23 июня нет ничего, что позволяло бы связать их с ИГ*. "Нет ни роликов, ни присяги, ни лозунгов ни даже знамен, которые ИГ* использует. Кроме того, "Исламское государство"* не взяло на себя ответственность за теракты, хотя обычно очень любит это делать", - заметил он.

Возможность причастности к атаке боевиков в Дагестане "Ат Такфир валь-Хиджра"** рассматривал и политолог Денис Соколов, но пришел к выводу, что она не доказана. "Я бы здесь не говорил про какое-то конкретное движение в исламе. Я думаю, что это локальная группа, которая вполне могла сохранить абсолютную герметичность при подготовке теракта, который они совершили в Дербенте и Махачкале", заявил он в своем выступлении, опубликованном на YouTube.

Что касается версии о причастности к терактам сторонников "Ат-Такфир валь-Хиджра"88, он подчеркнул, что расцвет такфиритских организаций пришелся на 1990-е – начало 2000-х, когда действовал один из их наиболее известных лидеров Аюб Астраханский (Ангута Ангутаев). "Они сохранялись до начала 2010-х, а потом постепенно сошли на нет. Впрочем, нельзя исключить, что была какая-то "впавшая в спячку", а затем "проснувшаяся" их группа, которая и приняла участие в терактах", – заключил он.

Что касается рейда в астраханской мечети, то, по мнению Юсупова, он мог быть и не связан с терактами. "Подобные рейды после пятничных молитв силовики в России часто проводят как профилактическую меру, так что это может быть и не связано с терактом", - пояснил он.

28 июня силовики заблокировали выходы из Красной мечети на рынке Большие Исады в Астрахани и проверили у собравшихся документы, часть мусульман сажали в стоящие у выхода автобусы, рассказали верующие, связав происходящее с атакой боевиков в Дагестане. У мечети проводился рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства, заявили в пресс-службе МВД Астраханской области.

По мнению российского кавказоведа, возможно, рейд все же был связан с событиями в Дагестане. "Если силовики реально приняли версию об "Ат-Такфир валь-Хиджра", то они могли вспомнить про того же Аюба Астраханского, у которого, возможно, остались какие-то приверженцы в Астрахани, и прийти к мечети", - отметил он.

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