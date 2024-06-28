Пятничный намаз в Красной мечети Астрахани закончился задержаниями

28 июня 2024, 15:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики заблокировали выходы из Красной мечети на рынке Большие Исады и проверили у собравшихся документы, часть мусульман сажали в стоящие у выхода автобусы, рассказали верующие, связав происходящее с атакой боевиков в Дагестане. У мечети проводился рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства, заявили в пресс-службе МВД Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", несколько десятков мусульман без объяснения причин были увезены 27 ноября 2020 года в отделения полиции после намаза в астраханской мечети. В тот же день задержанных около Красной мечети мусульман силовики отпустили домой. В полиции заявили, что это были мероприятия по поиску людей, скрывающихся от органов следствия и суда. Мусульман задело, что такие проверки проводятся в мечетях в пятничный намаз. До этого аналогичные рейды проходили и в других мечетях.

Верующих, пришедших на джума-намаз в Красную мечеть на рынке Большие Исады, блокировали на выходе. Силовики проверяли у выходящих из мечети документы, некоторых сажали в автобус, стоящий напротив входа в мечеть, рассказал один из верующих на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" .

Сегодня силовики приехали еще до начала молитвы, рассказал верующий. В этой мечети три выхода, два выхода были заблокированы, один, центральный, работал на выход после молитвы. Там после молитвы стояло множество силовиков, они сделали два узких "коридорчика" - и через них людей выпускали по одному, проверяя документы. "У многих документов с собой не было", - подчеркнул собеседник.

Еще один верующий, посетивший сегодня джума-намаз в Красной мечети на Больших Исадах, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что силовиков было очень много, около мечети стояли один автобус и несколько микроавтобусов. "Автобус был полный (задержанными). Но это то, что я видел сам, когда вышел, в конце, а до этого могли уехать уже автобусы", - отметил он.

Они отметили, что силовики никак не поясняли верующим причины происходящего, даже когда они об этом спрашивали. Оба посетителя мечети связали произошедшее с терактами в Дагестане. "Но вот из-за того, что кто-то что-то где-то сделал, прийти в мечеть и вот так... Это несправедливо", - посетовал один из собеседников.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. 26 июня врачи назвали тяжелым состояние шести пострадавших при атаке боевиков. Источники сообщили, что умер 22-й пострадавший при атаке боевиков - случайный прохожий, который оказался у синагоги в Дербенте. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

Одному из верующих у мечети стало плохо, следует из видео, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла". Как следует из видеозаписи, мужчина лежит на асфальте у микроавтобуса, его сотрясают судороги. Другие мужчины, в том числе силовики, пытаются оказать ему помощь: поднимают ему ноги, пытаются открыть ро. "Язык посмотри, язык", - кричит один из мужчин. Один из силовиков призывает отойти от места. "Назад, сдайте назад", - говорит он.

Точное число задержанных не известно. Сотрудница пресс-службы УМВД России по Астраханской области связала проверки в мечети в рейдами против мигрантов. "Это мероприятие в рамках рейдов по выявлению нарушений миграционного законодательства, которые проводятся на Больших Исадах регулярно. Других причин нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что по итогам рейдов после теракта в "Крокус Сити Холле" силовики отчитались о массовых нарушениях миграционного законодательства. Так, в Ростовской области указание покинуть Россию получили 46 граждан Средней Азии. В Ростове-на-Дону было проверено 913 человек, из которых 545 - граждане Российской Федерации, 150 человек получили повестки в военкомат, к административной ответственности привлечены 39 человек, из них 25 иностранных граждан. Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений. По их мнению, отправка мигрантов на фронт не выглядит как массовое явление.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.