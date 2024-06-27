Состояние синагоги Келе-Нумаз в Дербенте после атаки боевиков. Скриншот видео Телеграм-канал администрации Главы РД https://t.me/agiprd/16182

27 июня 2024, 10:11

Число жертв терактов в Дагестане достигло 22

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Умер житель Дербента Сайдулла Бадаев, раненый во время атаки боевиков на местную синагогу, сообщили сегодня источники. Общее число жертв нападения увеличилось до 22-х.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. 26 июня врачи назвали тяжелым состояние шести пострадавших при атаке боевиков.

Во время нападения на синагогу боевики ранили местного жителя Сайдуллу Бадаева, который проживал в микрорайоне "Карьер", сообщило сегодня "Дагестан Online".

Бадаев умер от полученного ранения, ему было 66 лет, сообщил сегодня телеграм-канал "Mash Gor".

Таким образом число жертв терактов в Дагестане достигло 22-х.

Напомним, нападения боевиков в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в Дагестане более чем за год. Нападение боевиков на храмы и синагоги прервала 13-месячное затишье в республике. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.

Опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб заявили, что нападения боевиков в Дагестане стали провалом силовых структур, не уделивших должного внимания превентивной работе. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

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Примечание:

"Перестрелки в Махачкале испугали горожан", "Меликов привел свои данные о числе погибших во время КТО", "Трехдневный траур объявлен в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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