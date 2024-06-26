Синагога Келе-Нумаз в Дербенте после пожара, возникшего в результате нападения боевиков. Скриншот видео Телеграм канал администрации Главы РД от 24.06.24, https://t.me/agiprd/16182.

26 июня 2024, 15:59

Врачи назвали тяжелым состояние шести пострадавших при атаке боевиков в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В больницах остаются 19 пострадавших при атаке боевиков в Дагестане, состояние шести из них оценивается врачами как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня, в христианский праздник Дня Святой Троицы, в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. Среди погибших – священник дербентского храма Николай Котельников и охранник собора в Махачкале. Нападения стали неожиданностью, подобные атаки в Дагестане и Чечне не происходили больше шести лет, рассказал "Кавказскому узлу" представитель Махачкалинской епархии. 24 июня правительство Дагестана выделило 50 миллионов рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим. Сенатор Сулейман Керимов анонсировал  дополнительные выплаты семьям погибших.

Атаки можно было предотвратить, если бы силовые структуры тщательнее охраняли религиозные объекты в Дагестане и уделяли должное внимание превентивной работе, указали 24 июня опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб. Однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

Представитель Минздрава России сообщил о состоянии пострадавших при нападении боевиков в Дербенте и Махачкале.  "Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать лечение в стационарах, шесть из них остаются в тяжелом состоянии", - привело сегодня РИА "Новости" слова помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Напомним, атаки в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в республике за 13 месяцев. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы Сергокалинского района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России". Глава района Магомед Омаров после атаки боевиков был исключен из "Единой России" и освобожден от должности, он арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Сыновья Омарова, как и племянник, причастны к нападению боевиков, заявил глава Дагестана.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане" и "Религиозный подтекст атак в ростовском СИЗО и в Дагестане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Путин наградил орденами Мужества погибших при атаке боевиков в Дагестане", "Дядя Закаригаева извинился перед близкими жертв нападения в Дагестане", "Атаки боевиков в Махачкале и Дербенте отпугнули туристов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 июня 2024, 17:34

26 июня 2024, 16:45

26 июня 2024, 15:19

26 июня 2024, 14:45

26 июня 2024, 14:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи