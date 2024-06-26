Врачи назвали тяжелым состояние шести пострадавших при атаке боевиков в Дагестане

26 июня 2024, 15:59

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В больницах остаются 19 пострадавших при атаке боевиков в Дагестане, состояние шести из них оценивается врачами как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня, в христианский праздник Дня Святой Троицы, в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. Среди погибших – священник дербентского храма Николай Котельников и охранник собора в Махачкале. Нападения стали неожиданностью, подобные атаки в Дагестане и Чечне не происходили больше шести лет, рассказал "Кавказскому узлу" представитель Махачкалинской епархии. 24 июня правительство Дагестана выделило 50 миллионов рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим. Сенатор Сулейман Керимов анонсировал дополнительные выплаты семьям погибших.

Атаки можно было предотвратить, если бы силовые структуры тщательнее охраняли религиозные объекты в Дагестане и уделяли должное внимание превентивной работе, указали 24 июня опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб. Однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

Представитель Минздрава России сообщил о состоянии пострадавших при нападении боевиков в Дербенте и Махачкале. "Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать лечение в стационарах, шесть из них остаются в тяжелом состоянии", - привело сегодня РИА "Новости" слова помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Напомним, атаки в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в республике за 13 месяцев. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы Сергокалинского района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России". Глава района Магомед Омаров после атаки боевиков был исключен из "Единой России" и освобожден от должности, он арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Сыновья Омарова, как и племянник, причастны к нападению боевиков, заявил глава Дагестана.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане" и "Религиозный подтекст атак в ростовском СИЗО и в Дагестане".

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