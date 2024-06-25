Глава Сергокалинского района арестован

25 июня 2024, 16:19

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Суд арестовал на 10 суток по статье о мелком хулиганстве бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, сыновья которого участвовали в атаке боевиков.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Магомед Омаров, чьи двое сыновей и племянник участвовали в нападении боевиков, освобожден от должности главы Сергокалинского района. Ранее источники рассказали, что Омаров задержан и допрашивается. Сегодня стало известно, что Магомед Омаров задержан за мелкое хулиганство, следователи рассматривают вопрос предъявления Омарову обвинения в пособничестве терроризму.

Суд в Дагестане на 10 суток арестовал главу Сергокалинского района, чьи родственники участвовали в теракте, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

"Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Магомеда Омарова виновным в совершении административного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала собеседница агентства.

Напомним, 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. Эти атаки стали первыми вооруженными инцидентами в Дагестане более чем за год.

Опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб заявили, что нападения боевиков в Дагестане стали провалом силовых структур, не уделивших должного внимания превентивной работе. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

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