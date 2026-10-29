Элене Хоштария доставлена из тюрьмы в тбилисскую клинику

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Лидера оппозиционной грузинской партии, осужденную за порчу предвыборного плаката мэра Тбилиси, доставили из руставской тюрьмы в столичную клинику для обследования.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября лидер партии "Дроа" Элене Хоштария сообщила, что возвращается из клиники "Вивамед" обратно в Руставскую тюрьму, поскольку завершен первый этап ее лечения.

27 июня стало известно, что Элене Хоштария серьезно больна. Руководство пенитенциарного учреждения согласилось допустить к ней врача. 30 июня Пенитенциарная служба разрешила перевести Хоштария в клинику "Вивамед" для обследования и лечения.

Элене Хоштария переведена из Руставской женской тюрьмы в клинику Тодуа в Тбилиси. Ее доставили в больницу в инвалидной коляске, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

"Как было согласовано, примерно раз в месяц ее переводят в клинику на обследование, раз в месяц ей необходимо [принимать] конкретный препарат. Состояние ее здоровья более-менее нормальное, но не сказать, что она выздоровела. На данный момент она в клинике Тодуа", - приводит агентство слова сотрудника пресс-службы партии «Дроа».

Напомним, 24 марта суд в Тбилиси приговорил Элене Хоштария к 1,5 года лишения свободы, признав ее виновной в порче предвыборного баннера мэра Тбилиси, генсека "Грузинской мечты" Кахи Каладзе. Хоштария во время акции протеста в сентябре 2025 года оставила надпись "Русская мечта" на предвыборном баннере Каладзе, который и ныне занимает этот пост. По версии прокуратуры, средство, которым была нанесена надпись, повредило плакат настолько, что его невозможно было восстановить.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. 28 октября участники протестов, собравшиеся в центре Тбилиси, отметили 700-й день непрерывных акций музыкальным представлением, ударив по барабанам 700 раз.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".