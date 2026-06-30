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02:46, 30 июня 2026

Власти разрешили перевести Элене Хоштарию в клинику для обследования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На прошедшем совещании руководство Пенитенциарной службы Грузии разрешило перевести оппозиционного политика Элене Хоштарию в клинику "Вивамед" для обследования и лечения.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня стало известно, что лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, которая уже десятый месяц находится в заключении по обвинению в порче предвыборного плаката Кахи Каладзе, сильно больна. Руководство пенитенциарного учреждения согласилось допустить к ней врача.

29 июня в Пенитенциарной службе прошла встреча, на которой обсуждался вопрос перевода лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштарии в гражданскую клинику для обследования и лечения, на ней присутствовал врачи Мака Иоселиани и врач Ани Кавтарадзе, а также руководитель медицинского департамента службы Малхаз Уртмелидзе, пишет телеграм-канал "Tbilisi life".

Пенитенциарная служба согласилась перевести Хоштарию в клинику "Вивамед" для проведения обследований, по словам гендиректора ведомства Гиорги Патаридзе, это произойдет в ближайшие пару дней.

Параллельно проходила акция в поддержку Хоштарии. Протестующие распространили аудиообращение политика, в котором она заявила, что, несмотря на боли, она никогда не выступит "в роли жертвы" и не волнуется по поводу решения, принятого на совещании.

По словам врача Хоштарии Маки Иоселиани, в "Вивамед" ей проведут полное обследование и консультации всех специалистов, не исключается также привлечение иностранных специалистов и проведение терапии на основе международных рекомендаций. Решение о возвращении в пенитенциарное учреждение будет принято только после завершения первичного курса лечения.

Напомним, что 24 марта суд в Тбилиси приговорил к 1,5 года лишения свободы основательницу партии "Дроа" Элене Хоштария, признав ее виновной в порче предвыборного баннера мэра Тбилиси, генсека "Грузинской мечты" Кахи Каладзе. Хоштария во время акции протеста в сентябре 2025 года оставила надпись "Русская мечта" на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, который и ныне занимает этот пост. На видео, которые сама Хоштария разместила на своей странице в Facebook*, было видно, как она наносит маркером буквы на предвыборный баннер с изображением Каладзе. По версии прокуратуры, средство, которым была нанесена надпись, повредило плакат настолько, что его невозможно было восстановить.

Участники протестов в Грузии, которые с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных, неоднократно выступали в поддержку Хоштарии и требовали ее освобождения. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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