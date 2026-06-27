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22:01, 27 июня 2026

Освободить участников протестов потребовали демонстранты в Тбилиси

Участники шествия. Скриншот фото Александра Кешелашвили/Publika от 27.06.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1797964821603060&set=pb.100041686795244.-2207520000

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Заключенные, которые лишены свободы в связи с участием в протестах, в том числе лидер партии Droa Элене Хоштария, должны быть освобождены, потребовали участники шествия в Тбилиси в 577-й день ежедневных акций.

Как писал "Кавказский узел", участники акции у парламента Грузии в 576-й день непрерывных протестов напомнили о солидарности с жертвами пыток. Собранию на проспекте Руставели предшествовали акции у Глданской тюрьмы, где содержатся политзаключенные. 

В Тбилиси сегодня проходит шествие с требованием освобождения лидера партии "Дроа" Элене Хоштария и других заключенных.

"Спасибо за борьбу", - участники шествия к зданию парламента Грузии держат огромный транспарант с этим лозунгом и идут к зданию парламента. По мнению граждан, все заключенные, причиной преследования которых стало участие в протестных акциях, должны быть освобождены, передает телекомпания "Пирвели".

Полиция стянута к административным зданиям. Скриншот фото Мариам Дзидзария/Netgazeti от 27.06.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1398186229023404&set=pcb.1398186365690057Множество людей идет шествием по проезжей части улицы, в руках они держат флаги Грузии, ЕС, США, Украины. Многие держат в руках плакаты с портретами осужденных за участие в протестах. Силы полиции стянуты к административным зданиям, следует из фотографий и видео Netgazeti.

Сегодня 577-й день ежедневных протестов, напоминает Publika.

"Оппозиционный Альянс" потребовал сегодня перевести  Хоштария в гражданскую клинику для проведения комплексных анализов, подтверждения диагноза и системного лечения.

"Элене Хоштария уже десятый месяц в политическом плену у режима Иванишвили. Она отбывает незаконное наказание под предлогом надписи, сделанной на предвыборном баннере Кахи Каладзе. В действительности режим не прощает ей бескомпромиссную борьбу за свободу, сопротивление, непризнание легитимной власти и солидарность. Это публичными заявлениями подтвердили и сами представители режима. За последние месяцы состояние здоровья Элене непрерывно ухудшается. Она страдает от хронической боли, управлять которой в условиях заключения не удается. Постоянная боль в учреждении лишения свободы равноценна пытке человека. Представители режима лгут, когда заявляют, будто Элене предоставляется необходимая медицинская помощь. На самом деле она лишена системного, ориентированного на результат лечения, что подтверждается постоянным ухудшением состояния здоровья", - приводит издание слова представителей Альянса.

 По словам врача и ревматолога Маки Иоселиани, осмотр основательницы оппозиционной партии Droa Элене Хоштария в женской тюрьме №5 не был полноценным из-за сильной боли - политик не смогла лечь на медицинский стол и пройти полноценное обследование. 

У Хоштария зафиксированы повреждения как периферических, так и крупных суставов, включая фаланги, колени и тазобедренные суставы. Часть обследования не удалось провести именно из-за сильной боли, несмотря на попытки пациентки. Иоселиани рассказала, что пациентка испытывает выраженные боли, с трудом передвигается и использует трость, частично сохраняет способность к самообслуживанию. По словам Иоселиани, состояние политика требует расширенной диагностики с участием нескольких специалистов, включая оценку аутоиммунной гемолитической анемии и возможных системных процессов.  "Я считаю, что исследование следует проводить в мультипрофильной клинике, чтобы исключить все возможные варианты и рассчитать все риски", - приводит ее слова Tbilisi Life.

Сегодня была достигнута договоренность, что врач вновь посетит пациентку, после чего итоги обследования будут обсуждаться в пенитенциарной службе, передает "Интерпрессньюс".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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