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22:30, 12 августа 2026

Оппозиция в Грузии назвала предательством отправку топлива в Абхазию

Поставка топлива. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне острого кризиса топлива в Абхазии сегодня подтвердил отправку бензина в регион частной компанией. Оппозиция назвала этот факт противоречащим суверенным интересам Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии лишь на некоторых заправках бензин имеется в достаточном объёме. Из-за нехватки топлива на других АЗС водителям приходится часами стоять в очередях.

Как пояснил глава правительства сегодня на брифинге, бензин для населения оккупированной Абхазии доставлялся из Тбилиси частными компаниями в соответствии с законом "Об оккупации". Он также добавил, что для облегчения положения проживающего в Абхазии населения, при каждой возможности в будущем поставки бензина будут продолжаться, сообщает телекомпания Pirveli.

"В целом, подобные действия разрешены нашей действующей законодательной базой, включая закон "Об оккупации". Если какой-либо подобный шаг будет предпринят и одобрен, все подобные шаги будут одобрены в рамках закона "Об оккупации". Если мы сможем, помимо прочего, облегчить положение населения, проживающего в Абхазии, мы сделаем и это, но в рамках этого закона", - заявил Кобахидзе.

Подтверждая факт поставки бензина в Абхазию, глава правительства, однако, подчеркнул, что поставка осуществлялась не по инициативе правительства, а частной компанией.

По словам основателя "Движение за Абхазию" Нукри Нодиа, топливо доставлялось из Грузии в Абхазию по Ингурскому мосту.

"Вчера топливо доставлялось по Ингурскому мосту жителям Абхазии, но кто именно поставил топливо - мы не знаем. Информация уже поступает от самих местных жителей. Абхазия всегда снабжалась топливом из России, но сегодня в Абхазии наблюдается его острая нехватка. Острый кризис, очереди на заправках", - сказал Нукри Нодиа.

Власти Абхазии объяснили решение импортировать бензин из Грузии поиском альтернативных источников

Поставки топлива продолжают осуществляться из Российской Федерации в рамках законтрактованных объемов. Однако в связи со сложившимися обстоятельствами автомобильного топлива недостаточно для нужд Абхазии.

В этой связи было принято решение о возможности поставки топлива из альтернативных источников. Об этом сообщили информагентству "Аппсныпресс" в правительстве на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Грузии о поставках топлива в Абхазию.

"Участникам топливного рынка удалось найти возможность осуществить поставку бензина с территории Грузии. Как известно, в послевоенные 90-е годы с территории Республики Абхазия также осуществлялись поставки в Грузию", - цитирует заявление информагентство.

Оппозиция в Грузии потребовала раскрыть все детали сделки по поставке топлива в Абхазию

По мнению оппозиционного политика, бывшего президента Национального банка Грузии Романа Гоциридзе, поставка топлива в Абхазию с разрешения правительства на самом деле означает снабжение российских военных баз.

"Необходимо немедленно выяснить, какая компания и в каком количестве импортировала топливо в Абхазию, и использовалось ли оно российскими оккупационными силами. Также возможно, что топливо транспортировалось и на территорию России. Эта компания, участвовавшая в предательстве, не избежит санкций", - написал политик на своей странице в Facebook*.

Сегодня режим Иванишвили признал, что с его разрешения осуществилось действие, противоречащее суверенным интересам Грузии и направленное на оказание помощи российской военной машине - так Ника Гварамия, лидер коалиции "За перемены", отреагировала на заявление Ираклия Кобахидзе.

"Грузинский закон "Об оккупированных территориях" в целом запрещает экономическую деятельность с Абхазией и Южной Осетией несанкционированными путями и предусматривает уголовную ответственность за конкретные нарушения. Однако закон также предусматривает исключения, как правило, в гуманитарных целях и с разрешения правительства", - пишет Гварамия на своей странице в Facebook*.

По мнению политика, мы имеем дело с действием, предположительно заранее санкционированным правительством. При этом,  основание и время выдачи согласия общественности неизвестны.

"Становится ясно, что режим Иванишвили сегодня признал, что с их разрешения (и, в целом, с их стороны) осуществилось действие, противоречащее суверенным интересам Грузии. Необходимо немедленно выяснить, через какое частное коммерческое предприятие участвовало в этой сделке", - потребовал политик.

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Автор: Кавказский узел

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