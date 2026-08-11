Жители Абхазии пожаловались на нехватку топлива на заправках

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В Абхазии лишь на некоторых заправках бензин имеется в достаточном объёме. Из-за нехватки топлива на других АЗС водителям приходится часами стоять в очередях, заявили местные жители, комментируя в соцсети отчет властей о поставках горючего.

Как информировал "Кавказский узел", 8 августа местные автомобилисты заявили, что ограничение продажи бензина 20 литрами на один автомобиль усугубило ситуацию с очередями на заправках, поскольку водителям приходилось чаще приезжать за топливом. Они предложили увеличить лимит хотя бы до 40 литров.

Более тысячи тонн бензина поступит в Абхазию из России в ближайшее время, рапортовал премьер-министр республики Владимир Делба на совещании в администрации президента Абхазии. По его словам, переговоры с российскими поставщиками и органами власти велись ежедневно. Слова Делбы 10 августа привел "Интерфакс".

Отчет Делбы о поставках топлива также опубликовал Instagram*-паблик dtp_abh, на который подписано около 22,4 тысячи пользователей, на 16.00 мск 11 августа набрал 353 отметки "Нравится" и 120 комментариев.

Пользователи скептически отнеслись к обещанию властей стабилизировать ситуацию. "Бла-бла-бла", – написала photo.mmilena.

"О, ура, я это слышу месяц", – сыронизировал dimadima4361.

"Понятно, что ничего не понятно", – заявил пользователь moonlovers______.

Другие комментаторы пожаловались на нехватку бензина и длительное ожидание на заправках. "Вы что, издеваетесь? Почему бензин только на "Роснефти"? Раздайте бензин по заправкам, чтобы не было таких очередей. В 03.00 стоят люди по три-четыре часа", – написал пользователь svadba__apsny2024.

"Говорят, что в Абхазии много бензина, но где он?" – спросила kristinaavetisyan_777____.

"Раздайте бензин на все заправки, пожалуйста", – призвал пользователь anas_duden.

Часть комментаторов связала очереди с ограничениями на отпуск топлива. "Если есть топливо, уберите ограничение!" – потребовал 4elovek_77_.

"Если партии бензина позволяют, то почему у нас отпуск лимитирован? Неужели вы сами не в состоянии понять, что именно лимит отпуска топлива создает такой коллапс?" – спросила nataly_agrba.

"Бензин есть. Дайте на все АЗС, не только на "Подорожник" и "Роснефть"", – призвал rolandketsba.

На 16.00 мск 11 августа на сайтах президента и Кабмина Абхазии нет комментариев относительно жалобы жителей Абхазии на нехватку топлива на АЗС.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июля на заправках Абхазии возникли длинные очереди, а водителям отпускали не более 20 литров топлива. Власти назвали перебои временными и призвали жителей не создавать запасы бензина. К 31 июля положение несколько улучшилось, однако автомобилисты по-прежнему сообщали об очередях и ограничении продажи топлива 20–30 литрами на одну машину.

После очередного отчета властей о поставках бензина водители сообщили о новом ухудшении ситуации. По их словам, автомобили выстраивались на заправках в несколько рядов и занимали встречную полосу, а ожидание продолжалось несколько часов. Позднее жители усомнились в эффективности заявленных поставок, поскольку очереди на АЗС и лимит в 20 литров топлива сохранялись.