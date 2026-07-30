Очереди выстроились на АЗС в Абхазии

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В Абхазии появились длинные очереди на заправки, по данным комментаторов, объем отпуска топлива ограничен 20 литрами.

Как писал "Кавказский узел", в приграничных с Россией районах Абхазии выросли цены на топливо. На некоторых АЗС цены повысились более чем на 10 процентов, сообщили 13 июля жители республики в Telegram.

Абхазские Telegram-каналы публикуют видео очередей на заправки в Абхазии.

Так, вечером 29 июля появились ролики с заправки «Подорожник», где вдоль обочины дороги в очереди выстроились десятки машин, в частности, видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Абхазия».

"Отпускают по 20 л, пробка уже более 1 км", - написал пользователь And What.

"Вчера заправляла по 90 руб. Очередь небольшая в Сухуме", прокомментировал пользователь с ником Абхазия Кындыг Гостевой Дом «Находка», уточнив в другом комментарии, что речь про АИ-95.

"Непонятна очередь такая. На Роснефти есть очереди, но небольшие. Машин туристов много. Цены больше рублей на 10, чем в Адлере. Бензин есть", - считает Евгений Кай.

"Как кончается бензин у АЗИДа и мелких АЗС, так и создаются очереди на крупных, таких как Роснефть и «Подорожник». И будет ажиотаж", - ответил Зураб Апсны.

Пользователь bata публиковал фото сегодняшней очереди, которая, по его данным, стоит на заправке Роснефть.

"В Сухуме у «Подорожника» и Роснефти по 1 АЗС, у АЗИД побольше... Соответственно, все едут заправляться там, где он есть", - добавил он.

Сегодня этот же Телеграм-канал публиковал фото длинной очереди вдоль обочины. «Очередь из автомобилей выстроилась на Каштаке (поселок рядом с Сухумом — прим. «Кавказского узла»)», - говорится в писании к видео.

"Каждое лето так, в августе ещё хуже будет — пик сезона!" — высказала мнение Елена.

"Вчера было у них всё ок, а сегодня всё. Специально делают", - считает User Gios.

"Правда, чего возмущаться, и пофиг, что люди часами стоят на заправках за какими-то 20 литрами!" — прокомментировал властелин.

Бензиновый коллапс добрался до Абхазии. «Спасибо» нашему правительству за монополию. По закону рынка поднялась и цена на бензин, пишет в своем Telegram-канале Газета.Аbh.

Напомним, проблема с топливом в России возникла на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге страны. Проблема с комплектующими для установки на автомобили газобаллонного оборудования возникла не только в Астраханской области, но и в других регионах. Это привело к долгому ожиданию смены топливной системы, а цены на установку ГБО и на газ существенно выросли. Переход на газ – не универсальное решение и не подходит для всех, заявили 11 июля опрошенные "Кавказским узлом" водители

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Напомним, из-за топливного кризиса водители в регионах юга России стали массово переводить автомобили на газ, что привело к большим очередям в автомастерских. Аналитики ранее отмечали, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.