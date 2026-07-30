Очереди выстроились на АЗС в Абхазии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Абхазии появились длинные очереди на заправки, по данным комментаторов, объем отпуска топлива ограничен 20 литрами.
Как писал "Кавказский узел", в приграничных с Россией районах Абхазии выросли цены на топливо. На некоторых АЗС цены повысились более чем на 10 процентов, сообщили 13 июля жители республики в Telegram.
Абхазские Telegram-каналы публикуют видео очередей на заправки в Абхазии.
Так, вечером 29 июля появились ролики с заправки «Подорожник», где вдоль обочины дороги в очереди выстроились десятки машин, в частности, видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Абхазия».
"Отпускают по 20 л, пробка уже более 1 км", - написал пользователь And What.
"Вчера заправляла по 90 руб. Очередь небольшая в Сухуме", прокомментировал пользователь с ником Абхазия Кындыг Гостевой Дом «Находка», уточнив в другом комментарии, что речь про АИ-95.
"Непонятна очередь такая. На Роснефти есть очереди, но небольшие. Машин туристов много. Цены больше рублей на 10, чем в Адлере. Бензин есть", - считает Евгений Кай.
"Как кончается бензин у АЗИДа и мелких АЗС, так и создаются очереди на крупных, таких как Роснефть и «Подорожник». И будет ажиотаж", - ответил Зураб Апсны.
Пользователь bata публиковал фото сегодняшней очереди, которая, по его данным, стоит на заправке Роснефть.
"В Сухуме у «Подорожника» и Роснефти по 1 АЗС, у АЗИД побольше... Соответственно, все едут заправляться там, где он есть", - добавил он.
Сегодня этот же Телеграм-канал публиковал фото длинной очереди вдоль обочины. «Очередь из автомобилей выстроилась на Каштаке (поселок рядом с Сухумом — прим. «Кавказского узла»)», - говорится в писании к видео.
"Каждое лето так, в августе ещё хуже будет — пик сезона!" — высказала мнение Елена.
"Вчера было у них всё ок, а сегодня всё. Специально делают", - считает User Gios.
"Правда, чего возмущаться, и пофиг, что люди часами стоят на заправках за какими-то 20 литрами!" — прокомментировал властелин.
Бензиновый коллапс добрался до Абхазии. «Спасибо» нашему правительству за монополию. По закону рынка поднялась и цена на бензин, пишет в своем Telegram-канале Газета.Аbh.
Напомним, проблема с топливом в России возникла на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге страны. Проблема с комплектующими для установки на автомобили газобаллонного оборудования возникла не только в Астраханской области, но и в других регионах. Это привело к долгому ожиданию смены топливной системы, а цены на установку ГБО и на газ существенно выросли. Переход на газ – не универсальное решение и не подходит для всех, заявили 11 июля опрошенные "Кавказским узлом" водители
.
Напомним, из-за топливного кризиса водители в регионах юга России стали массово переводить автомобили на газ, что привело к большим очередям в автомастерских. Аналитики ранее отмечали, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.