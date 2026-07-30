Правозащитники осудили давление на мать журналистки Meydan TV

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Международная правозащитная организация Freedom Now осудила применение физической силы в отношении Дильрубы Амановой, матери обвиняемой по делу Meydan TV журналистки Айтадж Тапдыг, и призвала власти Азербайджана прекратить давление на родственников политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана запретили выезд из страны матери арестованной журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг Дильрубе Амановой. Женщине дважды не позволили улететь из Азербайджана, хотя после первой попытки силовики заверили, что запрет снят.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года. К августу 2025 года были арестованы 12 человек. 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых. 1 мая арестованные по делу Meydan TV журналистки на заседании суда устроили акцию протеста, они скандировали лозунги в защиту свободы слова. 22 мая заседание по делу Meydan TV было сорвано после выступления журналистки Хаялы Агаевой, заявившей о политических мотивах преследования сотрудников издания и напомнившей о коррупционных скандалах с участием азербайджанских политиков. В Азербайджане по делу Meydan TV полностью заменен состав судей. Адвокаты полагают, что из-за этого судебное следствие может быть обновлено. 3 июля процесс по делу Meydan TV продолжен после смены состава судей. Подсудимые заявили о процессуальных нарушениях, защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения и обращала внимание на состояние здоровья обвиняемых, однако суд отклонил эти просьбы. Суд также приступил к новому судебному следствию и продолжил допросы.

Международная правозащитная организация Freedom Now осудила оказание физическое давление в зале суда на мать обвиняемой по делу Meydan TV журналистки Айтадж Тапдыг (Ахмедовой).

“Мы глубоко обеспокоены сообщениями об оказании физического насилия на прошлой неделе в зале суда на мать журналистки Айтадж Тапдыг Дильрубу Аманову. Мы призываем власти Азербайджана положить конец давлению и угрозам членам семей политзаключенных”, - говорится в публикации организации в социальной сети X.

Инцидент произошел 24 июля во время судебного заседания, когда Аманова подверглась физическому давлению со стороны сотрудника Пенитенциарной службы. “Когда, завершилось заседание суда, я как и другие родители я прошла в зале в передние ряды, чтобы попрощаться с дочерью. В этот момент я почувствовала, что кто-то непристойно схватил меня под мышку левой руки и стал тянуть меня к выходу”, - рассказала женщина корреспонденту “Кавказского узла”.

По ее словам, сотрудник пенитенциарной службы толкал ее к выходу и потребовал быстро покинуть здание, крикнув: “Убирайся”. Она сочла произошедшее с ней “спланированной грязной провокацией” вслед за незаконным запретом ей на выезд из страны. Аманова сказала, что обратится с жалобой в соответствующие структуры.

Она напомнила, что физическому давлению и угрозам подвергалась в заключении и ее дочь, а также другие журналистки.

Напомним, что в феврале журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова и Хаяля Агаева потребовали расследовать насилие над ними в Бакинском СИЗО и наказать силовиков. В апреле Пенитенциарная служба Азербайджана ответила на жалобу родственников Айтадж Тапдыг, заявив, что сотрудники СИЗО не применяли насилие к журналистке.