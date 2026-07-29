Четыре человека получили в Азербайджане сроки за попытку шествия с флагами СССР

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Завершился судебный процесс по делу в отношении Абдуллы Ибрагимли, Ибрагима Асадли, Эльчина Байрамлы, Мехмана Зейналова, пытавшихся провести шествие с флагами СССР в целях пропаганды коммунистической идеологии.

Как писал "Кавказский узел", двое участников шествия в Баку 7 ноября - Абдулла Ибрагимли и Ибрагим Асадлы - арестованы на три месяца по уголовному обвинению в нарушении общественного порядка.

На процессе в Низаминском районном суде был зачитан приговор, согласно которому Ибрагим Асадли приговорён к 2 годам лишения свободы, Абдулла Ибрагимли — к 2 годам, Эльчин Байрамлы — к 1,5 года, Мехман Зейналов — к 1,5 года, сообщило сегодня APA.

Об аресте четверых человек п этому делу сообщалось в ноябре 2025 года. Им было предъявлено обвинение по статье 233 (организация действий, нарушающих общественный порядок, либо активное участие в таких действиях) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

По данным следствия, в ноябре 2025 года в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на которых группа лиц пыталась провести шествие с флагами СССР. Они арендовали офис и "действовали группой при поддержке и на средства другого государства", а также периодически проводили встречи.

При обыске в офисах и квартирах были обнаружены и изъяты флаги, экземпляры книг, пропагандирующих радикальные идеи, CD-диски и другие электронные устройства, сообщалось в публикации от 26 ноября.

Напомним, Ибрагим Асадлы в социальных сетях позиционирует себя как онколога и психолога. Он также известен выступлениями с критикой капитализма и продвижением левых идей. Ресурс Hamam times опубликовал полуминутное видео, на котором группа мужчин численностью 7-8 человек идут по одному из парков Баку под звуки «Интернационала» держа в руках флаги СССР и Азербайджанской ССР. Видео сопровождается титрами: «открыто уголовное дело против отметивших годовщину Октябрьской революции в Баку». Некоторые активисты усомнились в правомерности уголовного преследования за участие в акции с флагами СССР. Официальное обвинение арестованным выдвинуто не из-за использования коммунистической или советской символики, указал юрист.