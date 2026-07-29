×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:44, 29 июля 2026

Четыре человека получили в Азербайджане сроки за попытку шествия с флагами СССР

Участники шествия. Фото: APA apa.az

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Завершился судебный процесс по делу в отношении Абдуллы Ибрагимли, Ибрагима Асадли, Эльчина Байрамлы, Мехмана Зейналова, пытавшихся провести шествие с флагами СССР в целях пропаганды коммунистической идеологии.

Как писал "Кавказский узел", двое участников шествия в Баку 7 ноября - Абдулла Ибрагимли и Ибрагим Асадлы - арестованы на три месяца по уголовному обвинению в нарушении общественного порядка.

На процессе в Низаминском районном суде был зачитан приговор, согласно которому Ибрагим Асадли приговорён к 2 годам лишения свободы, Абдулла Ибрагимли — к 2 годам, Эльчин Байрамлы — к 1,5 года, Мехман Зейналов — к 1,5 года, сообщило сегодня APA.

Об аресте четверых человек п этому делу сообщалось в ноябре 2025 года. Им было предъявлено обвинение по статье 233 (организация действий, нарушающих общественный порядок, либо активное участие в таких действиях) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

По данным следствия, в ноябре 2025 года в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на которых группа лиц пыталась провести шествие с флагами СССР.  Они арендовали офис и "действовали группой при поддержке и на средства другого государства", а также периодически проводили встречи.

При обыске в офисах и квартирах были обнаружены и изъяты флаги, экземпляры книг, пропагандирующих радикальные идеи, CD-диски и другие электронные устройства, сообщалось в публикации от 26 ноября.

Напомним, Ибрагим Асадлы в социальных сетях позиционирует себя как онколога и психолога. Он также известен выступлениями с критикой капитализма и продвижением левых идей. Ресурс Hamam times опубликовал полуминутное видео, на котором группа мужчин численностью 7-8 человек идут по одному из парков Баку под звуки «Интернационала» держа в руках флаги СССР и Азербайджанской ССР. Видео сопровождается титрами: «открыто уголовное дело против отметивших годовщину Октябрьской революции в Баку». Некоторые активисты усомнились в правомерности уголовного преследования за участие в акции с флагами СССР. Официальное обвинение арестованным выдвинуто не из-за использования коммунистической или советской символики, указал юрист.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Заключенный в тюремной камере. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03:53, 29 июля 2026
Отец устроившего стрельбу в бакинском лицее юноши осужден за небрежное хранение ружья
Тофиг Ягублу. Фото: Voice of America https://ru.wikipedia.org/
15:10, 28 июля 2026
Ягублу сообщил об ухудшении условий содержания в азербайджанской колонии 
Активисты и журналисты Toplum TV. Фото: https://jam-news.net/ru/
14:10, 28 июля 2026
Адвокаты анонсировали апелляцию на приговор по делу азербайджанского оппозиционного издания
Бахруз Гасанли. Фото: https://www.irfs.org/news-feed/отчет-института-свободы-и-безопаснос/
10:56, 28 июля 2026
Оппозиционер Бахруз Гасанли задержан в Харькове по запросу Азербайджана
Магсад Багиров. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=_l72kcKAVSY
05:00, 28 июля 2026
Блогер арестован в Азербайджане за неэтичное поведение
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
07:50, 22 июля 2026
Ветер с Апшерона
Все про аз-журналистику, в кавычках и без
Фото
09:00, 17 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Телевизионная пытка
Фото
17:31, 7 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Шушинская конференция с антипутинской, а не антироссийской целью
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Мужчина предупреждает о запрете купаться во время шторма. Анапа, 29 июля 2026 г. Фото: Маковозовы/Telegram
29 июля 2026, 18:10
Туристов в Анапе не остановили шторм и водоросли

Жители возле своего дома. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 июля 2026, 15:07
Жильцы многоэтажки в Магасе пожаловались Калиматову на проблему с газоснабжением

Кадр видеообращения Ксении Собчак. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DbWKG3str2d/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
29 июля 2026, 13:09
Собчак потребовала реакции Меняйло на деятельность "Кавказской общины"

Заправка. Фото https://www.e-osetia.ru/
29 июля 2026, 11:48
Лимиты на отпуск горючего смягчены в Северной Осетии

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше