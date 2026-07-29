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11:48, 29 июля 2026

Лимиты на отпуск горючего смягчены в Северной Осетии

Заправка. Фото https://www.e-osetia.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии лимит на отпуск топлива для местных жителей увеличен до 50 литров, а для жителей других регионов до 30 литров.

Как информировал "Кавказский узел", ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил направлять в правоохранительные органы информацию о необоснованном завышении цен на бензин, если предупреждения регионального управления ФАС не действуют на владельцев заправок. Пользователи соцсети заявили, что чиновники и контролирующие органы должны следить за ценами на АЗС без обращений жителей.

На фоне стабилизации в Северной Осетии ситуации с поставками топлива власти приняли решение увеличить лимиты на отпуск топлива на АЗС, сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Тимур Караев.

"Лимит отпуска топлива увеличен: для жителей Северной и Южной Осетии – с 40 до 50 литров; для жителей других регионов и транзитного транспорта – с 20 до 30 литров", – привело его слова 28 июля в своем телеграм-канале МинЖКХ Северной Осетии.

В другом своем посте министерство отметило, что по состоянию на сегодняшнее утро на некоторых заправках есть очереди. Так, на АЗС "Роснефть" на Архонском шоссе скопилось около 40 автомобилей, а на АЗС "Роснефть" на углу улиц Зортова и Титова во Владикавказе – около 30 автомобилей.

Напомним, 24 июля в Северной Осетии без топлива остались более четверти АЗС. Власти ограничили продажу бензина жителям других регионов 20 литрами за одну транзакцию, тогда как жители республики могли заправить в свои машины до 40 литров.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что цены на топливо в республике вдвое ниже, чем в Кабардино-Балкарии. Однако пользователи соцсети указали, что реальная стоимость топлива на местных заправках намного выше. Также они пожаловались на очереди на АЗС и отсутствие горючего в вечернее время.

"Кавказский узел" также писал, что в регионах юга России из-за топливного кризиса водители стали массово переводить автомобили на газ, что привело к большим очередям в автомастерских. Аналитики ранее отметили, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

При этом аналитики указали, что массовая установка ГБО не поможет преодолеть топливный кризис, поскольку необходимой инфраструктуры пока нет.

Создать такую инфраструктуру в короткие сроки невозможно, указал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – отметил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что массовый переход водителей на газ не станет долгосрочной тенденцией. По его мнению, после решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС ажиотаж вокруг установки ГБО пойдёт на спад.

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Автор: "Кавказский узел"

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