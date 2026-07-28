×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:41, 28 июля 2026

Трое военных из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антон Паланин, Михаил Алабужев и Александр Нургалиев из Камышина убиты в зоне СВО. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1819 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 июля власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1816 бойцов из Волгоградской области.

О передаче государственных наград родственникам военнослужащих, которые были убиты в ходе специальной военной операции, отчиталась администрация Камышина на своей странице во "ВКонтакте".

Ордена Мужества были вручены родным старшего сержанта Антона Паланина, ефрейтора Михаила Алабужева и рядового Александра Нургалиева. Подробности биографий и гибели бойцов в сообщении администрации не приведены.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 1819 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти бойца из Камышина стало известно в начале июня. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Алексей Беляев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:54, 28 июля 2026
Крупные сети АЗС смягчили лимиты на продажу топлива на юге России
Дачник пашет огород. Коллаж создан "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07:57, 28 июля 2026
Запрет на отпуск бензина в канистры осложнил волгоградцам дачный сезон
Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09:51, 27 июля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500
Установка памятного знака. Фото представлено "Кавказскому узлу" Яэль Иоффе.
01:00, 27 июля 2026
Установка в Волгограде знака на месте перезахоронения убитых гестаповцами евреев стала восстановлением исторической памяти
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:52, 26 июля 2026
Двое бойцов из Камышинского района убиты в СВО
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
28 июля 2026, 18:54
Житель Оренбурга осужден за подготовку покушения на военного в Ростове-на-Дону

Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
28 июля 2026, 15:07
Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на высокую стоимость горючего на заправках

Сухум. Фото: http://emb-abkhazia.ru/
28 июля 2026, 13:52
Активисты призвали отложить установку в Сухуме памятника участникам СВО

Бахруз Гасанли. Фото: https://www.irfs.org/news-feed/отчет-института-свободы-и-безопаснос/
28 июля 2026, 10:56
Оппозиционер Бахруз Гасанли задержан в Харькове по запросу Азербайджана

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше