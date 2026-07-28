Трое военных из Волгоградской области убиты на Украине

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Антон Паланин, Михаил Алабужев и Александр Нургалиев из Камышина убиты в зоне СВО. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1819 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 июля власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1816 бойцов из Волгоградской области.

О передаче государственных наград родственникам военнослужащих, которые были убиты в ходе специальной военной операции, отчиталась администрация Камышина на своей странице во "ВКонтакте".

Ордена Мужества были вручены родным старшего сержанта Антона Паланина, ефрейтора Михаила Алабужева и рядового Александра Нургалиева. Подробности биографий и гибели бойцов в сообщении администрации не приведены.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 1819 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти бойца из Камышина стало известно в начале июня. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Алексей Беляев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.