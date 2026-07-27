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01:00, 27 июля 2026

Установка в Волгограде знака на месте перезахоронения убитых гестаповцами евреев стала восстановлением исторической памяти

Установка памятного знака. Фото представлено "Кавказскому узлу" Яэль Иоффе.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Октябрьском районе Волгограда на месте перезахоронения останков 43 евреев, расстрелянных фашистами в годы Сталинградской битвы, открыли памятный знак на средства Российского еврейского конгресса. Члены еврейской общины указали, что главное  - восстановить память о погибших.

Как писал "Кавказский узел", 27 января митинг в День памяти жертв Холокоста в Волгограде собрал около 50 человек. Участники акции подчеркнули важность сохранения памяти о жертвах и изучения причин трагедии, призвав "не забывать ужасы войны". 

Люди разных возрастов собрались на открытии памятного знака. Фото представлено "Кавказскому узлу" Яэль Иоффе.26 июля в еврейской части Верхнезареченского кладбища на месте перезахоронения жертв Холокоста был установлен памятный знак. Мероприятие было организовано Волгоградской еврейской общиной при поддержке профильного областного комитета и администрации Октябрьского района на средства Российского еврейского конгресса. Присутствовало около 30 человек в возрасте от 6 до 70 лет. В числе участников была  молодёжь, а также неравнодушные горожане, для которых сохранение исторической памяти – важнейший гражданский долг и личная гражданская позиция. Разновозрастный состав собравшихся стал наглядным свидетельством того, как тема памяти объединяет разные поколения, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" глава еврейской общины Яэль Иоффе.

Церемония началась с гимна и минуты молчания – в знак скорби по безвинно погибшим. Яэль Иоффе рассказала  историю обнаружения останков.

Больше половины расстрелянных - дети до 18 лет. Самому младшему было 8 месяцев, самому старшему - 73 года

В 2017 году в поле у села Водино в общей могиле были обнаружены останки 45 человек, расстрелянных гестаповцами в 1942 году. Исследования актов чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений фашизма от 1943 года, хранящихся в Государственном архиве Волгоградской области, а также результаты экспертизы показали, что 43 тела принадлежат евреям, двое погибших, возможно, местные колхозники.

"Эксгумацией останков в 2020 году занимался Следственный комитет. Они же проводили экспертизу. Исследования показали, что эти люди умерли не от болезней, а были расстреляны. Больше половины расстрелянных - дети до 18 лет. Самому младшему было 8 месяцев, самому старшему - 73 года. Останки были переданы нам. Мы перезахоронили их на Верхнезареченском кладбище по еврейской традиции", - рассказала Яэль Иоффе. 

Главное - вернуть достоинство погибшим и память о них

Иоффе сообщила, что расходы на проведение всех мемориальных работ взял на себя Российский еврейский конгресс. На памятном знаке выбиты имена погибших.

"Для нас важен не столько внешний вид памятника, сколько список имен. Главное - вернуть достоинство погибшим и память о них", - пояснила глава еврейской общины.

По ее словам, потомков у расстрелянных нет, так как расстреливали семьями.

Яэль Иоффе отметила, что актов антисемитизма на мероприятии не было. Она сказала, что в регионе проявляет себя в основном бытовой антисемитизм. Серьезных эксцессов давно не было.

"В этом вопросе мы находимся постоянно на связи с Центром "Э". Они оперативно реагируют, проводят проверки. Ситуация с этим стабильная: напряжение не усиливается, но и не снижается", - рассказала Яэль Иоффе.

Преступления на почве антисемитизма в Волгоградской области редки, хотя его проявления встречаются на бытовом уровне, указали ранее члены еврейской общины. Они отметили при этом, что местные иудеи стараются не афишировать свою религиозность. "Кавказский узел" писал о том, что суд в Волгограде приговорил к двум с половиной годам колонии уроженца Дагестана Гасана Абукова, который напал на улице на иудея и избил его. Нападение случилось в июле 2024 года. Государственный обвинитель обжаловала приговор, требуя назначить Абукову четыре года строгого режима, однако Волгоградский облсуд, рассмотрев апелляцию, оставил срок наказания без изменения. 

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Автор: корреспондент "Кавказского узла"

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