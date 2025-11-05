×

23:47, 5 ноября 2025

Представители еврейской общины оценили уровень антисемитизма в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Преступления на почве антисемитизма в Волгоградской области редки, хотя его проявления встречаются на бытовом уровне, считают члены еврейской общины. Комментируя приговор по делу о нападении уроженца Дагестана на человека в кипе они указали, что в регионе иудеи стараются не афишировать свою религиозность.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгограде приговорил к двум с половиной годам колонии уроженца Дагестана Гасана Абукова, который напал на улице на иудея и избил его. Нападение случилось в июле 2024 года. Государственный обвинитель обжаловала приговор, требуя назначить Абукову четыре года строгого режима, однако Волгоградский облсуд, рассмотрев апелляцию, оставил срок наказания без изменения. 

Потерпевший этнически не еврей и он никогда никакой связи с еврейской общиной не поддерживал, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" глава еврейской общины Волгоградской области Яэль Иоффе.

Яэль рассказала, что  она узнала об этом преступлении, когда к ней обратилась мама потерпевшего. Женщина рассказала руководителю общины о случившимся. Яэль спросила ее, какая помощь нужна семье, на что мама пострадавшего от нападения антисемитов ответила - "только помолиться за сына". Яэль расспросила ее об убеждениях сына. Женщина ответила, что в кипе он ходит "по внутренним убеждениям", которые он не афиширует.

"Он в общественную жизнь (еврейской общины) никаких шагов не делал", - заметила Яэль Иоффе.

Глава общины рассказала, что в процессе следствия и суда  ее привлекли в качестве эксперта. Выясняли, насколько нападение носило оскорбительно националистический характер. Яэль рассказала корреспонденту о заинтересовавшем ее факте. После нападения, когда потерпевший проходил лечение, а полиция проводило следствие, нападавшие стали сами жертвами жестокого избиения. Одного после лечения судили, а второй попал в реанимацию и оказался под уходом своей жертвы - молодой человек выздоровел и вышел на работу в больницу, где он занимал должность медбрата. Потерпевший не узнал налетчика. Но тот его признал и попросил прощения. После этого недолечившийся больной бежал из больницы и сейчас находится в федеральном розыске.

"Вот вам пример небесного правосудия", - заключила свой рассказ Яэль Иоффе.

Не принято в нашем регионе ходить в кипах и религиозных одеждах по улицам. Здесь не Израиль и не Нью-Йорк. 

Волгоградский пенсионер, представившийся Сергеем Исаевичем, в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" отметил, что волгоградские евреи никогда не афишируют свои религиозные атрибуты.

"Ну не принято в нашем регионе ходить в кипах и религиозных одеждах по улицам. Здесь не Израиль и не Нью-Йорк. Ни в советское время мы так не ходили, ни сейчас. И не от того, что прохожих это может раздражать, а никогда просто мы не афишировали свою религиозность", - сказал член волгоградской еврейской общины.

Сергей Исаевич отметил, что за последние семь лет он не слышал о каких-то антисемитских акциях: кроме вандализма в отношении памятника жертвам Холокоста в сквере имени 8 марта и последнего нападения на молодого человека в кипе.

"В Волгограде, я думаю, нет причин для антисемитизма. Мы здесь не вступаем в конкуренцию с представителями титульной нации за должности и бизнесы. А потом большая часть евреев давно, еще в 1990-е годы уехала в Израиль. Нас тут мало", - пояснил пенсионер.

Волгоградская еврейская община не раз сталкивалась с проявлениями антисемитизма. Так, в 2013 году участники байк-шоу закидали камнями принадлежащий еврейской общине детский сад, также не раз осквернялись памятные знаки. В ноябре 2021 года был задержан  мужчина, осквернивший памятник жертвам Холокоста, он впоследствии был приговорен к шести годам лишения свободы.

Племянница пенсионера Мила Буреева сказала журналисту, что прекрасно помнит события начала 2000-х годов - марши националистов ("в основном антисемитские"), нападение на еврейскую школу.

В казачьих районах области часто на бытовом уровне можно услышать антисемитские высказывания

Женщина считает, что опасность антисемитизма все же существует в Волгоградской области.

"Да, в Волгограде антисемитизм себя особо не проявляет. Но, например, в казачьих районах области часто на бытовом уровне можно услышать антисемитские высказывания, пока наезды вербальные. Но что будет, когда с СВО начнут казаки возвращаться? Не хочу на эту тему даже говорить", - сказала Мила.

Студент Алексей Беркович считает, что в Волгограде "нельзя говорить об обострении проблемы антисемитизма". По его словам, ни среди обывателей, ни среди чиновников мэрии и администрации области, он не наблюдал серьезных "вспышек антисемитизма".

"Да. Мы не носим, гуляя по улицам, кипы на головах. Нет такого желания. Но даже если бы я носил ее, не думаю, что например в своем вузе на меня как-то косо бы смотрели мои однокурсники. Думаю, даже поддержали бы меня в этом. Да и в городе никто бы не сказал плохого слова", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

В июне 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале – на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 – получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

