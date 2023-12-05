Дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы

05 декабря 2023, 02:28

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Антисемитская акция, переросшая в беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, обернулась массовыми арестами. Помимо множества административных дел, в отношении участников беспорядков заведено уголовное дело, которое грозит им большими тюремными сроками. О динамике расследования беспорядков в аэропорту Махачкалы рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Беспорядки в аэропорту и уголовное дело

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки. Их участники таким образом выразили свой протест против прибытия в Дагестан самолета с пассажирами из Израиля, о котором они получили сообщение. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

О событиях в аэропорту Махачкалы и о других антисемитских акциях в регионах СКФО рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Управление Следкома по Дагестану практически сразу после событий в аэропорту Махачкалы возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 Уголовного кодекса России "Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти") .

Статья 212 Уголовного кодекса России об участии в массовых беспорядках предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Власть меняет риторику под влиянием спортсменов

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал участников беспорядков в махачкалинском аэропорту маргиналами, обвинив их в попытке расколоть российское общество. По его словам, на массовые протесты в аэропорту Махачкалы повлияли "враги Дагестана и России", которые применили принцип "разделяй и властвуй". Меликов обратился к участникам протестной акции, пообещав неотвратимое наказание. .

Однако уже вскоре Меликов смягчил риторику после просьбы спортсменов Хабиба Нурмагомедова и Махмуда Магомедова не наказывать строго участников беспорядков. Глава региона уточнил, что наказаны будут только те, кто "громил витрины, вытащил сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку", а не люди, которые просто стояли "с флагом Палестины". Кремль после этого заявления поддержал позицию Меликова по поводу наказаний участников беспорядков.

Бастрыкин берет дело на особый контроль

30 октября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Следком сообщил, что уголовное дело будет передано в центральный аппарат ведомства для обеспечения «полного, объективного и тщательного расследования» .

2 ноября Следком России сообщил, что в рамках расследования уголовного дела установлены личности более 20 активных участников и допрошены десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта Уйташ во время массовых беспорядков.

Задержанные отвергают обвинения

По словам адвоката Исрафила Гададова, защищающего обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, в отношении задержанных есть как административные дела, так и обвинения по уголовным статьям. Уголовное дело ведется по статье о массовых беспорядках, но "если судить по фабуле обвинения", речь может зайти об уголовной статье 167 "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества" и статье 318 "Применение насилия в отношении представителя власти", подчеркнул адвокат.

Задержанных, с его слов, обвиняют в умышленном участии в массовых беспорядках и в том, что они учинили погром и повредили имущество аэропорта на 285 миллионов рублей, а также в том, что они оказали сопротивление сотрудникам правопорядка. По его словам, его подзащитные – это молодые ребята 20-24 лет, не принимавшие участия в беспорядках.

Число арестованных стабильно растет

К 5 ноября за участие в беспорядках был задержан 201 человек, на 155 задержанных были составлены административные протоколы.

К 13 ноября в суды Дагестана на участников беспорядков поступило 302 протокола по статье о нарушении порядка проведения акций и еще 34 протокола по другим административным статьям.

К 16 ноября в Верховный суд Дагестана поступили жалобы 17 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы на аресты в рамках уголовного дела.

На следующий день по уголовному делу были арестованы уже не менее 27 человек, которые также пытались обжаловать свои аресты в Верховном суде Дагестана.

Впоследствии мера пресечения в виде ареста была избрана еще десяткам обвиняемых по уголовному делу. К 22 ноября в Верховный суд Дагестана поступили 44 жалобы на эти аресты, из них 40 не были удовлетворены.

Общественная наблюдательная комиссия Дагестана посетила 23 ноября в СИЗО арестованных по обвинениям в беспорядках. Заместитель председателя комиссии Шамиль Хадулаев сообщил, что комиссия насчитала в изоляторе 126 арестованных по этому делу. Хадулаев отметил, что некоторые обвиняемые отрицали свое участие в беспорядках. "Были и те, кто признают, что находились в терминале и даже вошли в красную зону, но были просто в качестве зевак и ничего более там не делали, есть только факт на видео их там нахождения. Один сказал, что был на площадке, где самолеты, и просто снимал на телефон происходящее и поэтому на него возбудили 212 статью УК РФ за факт нахождения там", - написал он в своем телеграм-канале .

28 ноября стало известно, что административные протоколы рассмотрели 30 судов Дагестана. Из баз данных судов следует, что привлеченные к ответственности получили наказания в виде штрафов или до десяти суток ареста. Большинство протоколов по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы составлены по административной статье о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий с созданием помех в работе транспортной инфраструктуры, которая предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей, до 120 часов обязательных работ или до 15 суток ареста.

1 декабря глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева сообщила, что суды Дагестана рассмотрели 242 административных дела в связи с беспорядками в махачкалинском аэропорту. "104 правонарушителям назначен административный арест от одних до 10 суток, на 94 наложен административный штраф от 3 тысяч до 10 тысяч рублей, 42 назначены обязательные работы, в отношении двух лиц производство прекращено", - сообщила она.

3 декабря заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале сообщил, что общее число задержанных по уголовному делу о беспорядках в аэропорту содержащихся в махачкалинском СИЗО-1, превысило 130 человек. “Также есть и те, кого приглашают в райотделы для разбирательств, а ребята, зная что их могут задержать, скрываются", – написал он.

Комментаторы в его Telegram-канале призвали освободить тех, кто не нарушил закона, а на территории аэропорта находился по личным делам .

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе". О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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