Участник беспорядков в аэропорту Махачкалы обвинен в покушении на силовика

25 декабря 2023, 22:20

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Как минимум один из арестованных в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы обвинен в посягательстве на жизнь силовика, следует из информации Верховного суда Дагестана. Эта статья предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что к 13 декабря стало известно об аресте по уголовном делу о массовых беспорядках в аэропорту было около 150 человек, один из них обвинялся также в нападении на силовика. Большинству из обвиняемых по уголовным делам об участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы срок ареста продлен до конца марта, при этом следственных действий почти не проводится, а ряду арестованных запрещены свидания. Один из арестованных, Герей Джамалутдинов, утверждает, что не был в аэропорту, а силовики заставили его оговорить себя, однако следствие не проверяет его алиби, рассказали адвокаты и член общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 25 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 515 человек, на которых составлены протоколы о правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в Махачкале, к 1 декабря известно 242 решениях по этим делам. Что произошло в аэропорту "Уйташ" и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Один из арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы обвиняется также по статье о покушении на жизнь силовика, сообщила сегодня "Медиазона"* со ссылкой на апелляционные жалобы о продлении ареста обвиняемым по статье о массовых беспорядках, которые поступили в Верховный суд Дагестана.

Как следует из информации на сайте Верховного суда Дагестана, жалоба от пяти человек на продление ареста поступила в суд 18 декабря. Все, кто обжалует арест, обвинены по статье об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса России, предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы), лишь один из пяти кроме этого также обвиняется по статье 317 Уголовного кодекса России о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 Уголовного кодекса России предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы). В карточке дела указано, что жалоба снята с рассмотрения. Имена подавших жалобы на сайте суда скрыты, тексты судебных решений также не приведены.

С 26 по 29 октября массовые антисемитские акции прошли в городах трех республик СКФО. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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