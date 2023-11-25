Число административных дел на участников беспорядков в Махачкале превысило 500

25 ноября 2023, 14:06

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В суды Дагестана поступили административные дела 515 человек, на которых составлены протоколы о правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", к 18 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 412 человек, обвиненных в связи с беспорядками в Махачкале. Из них 394 человек были обвинены в нарушении порядка проведения акций (20.2 КоАП РФ), 18 человек в организации массового пребывания граждан в общественных местах (20.2.2 КоАП РФ).

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских.

К 25 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 515 человек, обвиненных в связи с беспорядками в Махачкале, сообщает сегодня "Медиазона"*.

Из них 495 человек привлечены по статье о нарушении порядка проведения акций (20.2 КоАП РФ), еще 20 – по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах (20.2.2 КоАП РФ), пишет издание.

В некоторых случаях силовики составили протоколы за события, которые произошли до беспорядков. В частности, 6 ноября Джамиля Исмаилова была приговорена к 20 часам обязательных работ за опубликованный 16 октября пост в соцсети. В посте говорилось об акции в Махачкале в поддержку Палестины, которая на следующий день, 17 октября, была пресечена силовиками. Однако силовики составили рапорт о правонарушении лишь 4 ноября, уже после антисемитской акции в аэропорту, информирует издание.

Всего среди привлеченных к административной ответственности после беспорядков - семь женщин, как минимум одна из них, Патимат Шарудинова, находится в СИЗО, говорится в публикации.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собралось у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Напомним, в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы также расследуется уголовное дело по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), которая предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. К 22 ноября Верховный суд Дагестана рассмотрел и не удовлетворил 40 жалоб на аресты обвиняемых.

По уголовном делу о массовых беспорядках 126 человек содержатся под арестом в СИЗО-1 Махачкалы, сообщил 23 ноября активист Шамиль Хадулаев по итогам визита Общественной наблюдательной комиссии в следственный изолятор. По его словам, все семь арестованных, с которыми поговорили члены комиссии, выразили несогласие с обвинениями.

В октябре мусульмане регионов Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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