Оставлены под стражей 40 обвиняемых по делу о беспорядках в Махачкале

22 ноября 2023, 14:42

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В Верховный суд Дагестана поступили 44 жалобы на аресты обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, из них 40 жалоб не удовлетворены, сообщили в суде. Пострадавшие в беспорядках полицейские выписаны из госпиталя, заявило МВД.

Как писал "Кавказский узел", в связи с беспорядками в Махачкале расследуется уголовное дело, по нему к 17 ноября были арестованы не менее 27 человек, которые обжаловали свой арест в Верховном суде Дагестана. По 17 жалобам суд утвердил решения об аресте.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 18 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 412 человек, обвиняемых в правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в аэропорту.

Мера пресечения в виде ареста избрана нескольким десяткам людей, обвиненных в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы, в Верховный суд Дагестана поступили 44 жалобы на эти решения, сообщил представитель Верховного суда республики.

"В Верховный суд Дагестана на обжалование поступили материалы в отношении 44 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября. Каждый из них решением районных судов арестован в среднем на срок 1 месяц и 25 дней", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

По словам представителя суда, 40 решений об аресте оставлены в силе Верховным судом, еще четыре будут рассмотрены "в ближайшее время", пишет агентство.

По данным руководителя пресс-службы суда Заремы Мамаевой, в Верховный суд поступили 44 "обжалуемых материала по мере пресечения обвиняемым по ч. 2 ст. 212 УК РФ", сообщает сегодня ТАСС.

Часть 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Все полицейские, госпитализированные после беспорядков в аэропорту, выписаны из медучреждения, рассказала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

"Из госпиталя выписаны все сотрудники полиции, которые пострадали в результате незаконных акций в аэропорту Махачкалы", - приводит сегодня ее слова агентство.

В результате беспорядков были госпитализированы четыре человека, в том числе два сотрудника полиции. 8 ноября из медучреждений были выписаны двое пострадавших, а двое полицейских оставались в госпитале, говорится в публикации.

Напомним, с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мусульмане регионов Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сочувствует большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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