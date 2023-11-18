Более 400 человек привлечены к ответственности после беспорядков в Махачкале

18 ноября 2023, 18:58

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В суды Дагестана поступили административные дела 412 человек, обвиняемых в правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", к 14 ноября в суды Дагестана после беспорядков в аэропорту Махачкалы поступили 302 протокола по статье о нарушении порядка проведения акций и еще 34 протокола по другим административным статьям.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. В связи с беспорядками расследуется также уголовное дело, по нему арестованы не менее 27 человек, которые обжаловали свой арест в Верховном суде Дагестана.

К 18 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 412 человек, обвиненных в связи с беспорядками в Махачкале, сообщает сегодня «Медиазона»*.

В отношении 394 человек силовики составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения акций (20.2 КоАП РФ). Из них 15 человек также привлечены к ответственности за мелкое хулиганство (20.1 КоАП), четверо - за нарушение требований досмотра в аэропорту (11.15.1 КоАП), трое - за неповиновение полиции (19.3 КоАП), пишет издание.

Еще на 18 человек составлены протоколы по статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах (20.2.2 КоАП), говорится в публикации.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собралось у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Напомним, Кизилюртовский райсуд к 13 ноября рассмотрел 22 дела участников беспорядков в аэропорту Махачкалы и всех подсудимых признал виновными, назначив им наказания от штрафов по 10 тысяч рублей до десяти суток ареста.

При этом некоторые из приговоренных к административным арестам отрицали вину. Так, братья Джабраил и Темав Ирисбиевы рассказали суду, что шли смотреть на события в аэропорту, но не добрались до аэропорта, узнав от очевидцев, что "все уже закончилось". Аналогично свое присутствие рядом с аэропортом объяснил и Исламутдин Закарьяев, который также был приговорен к 10 суткам ареста. Махачкалинец Ибрагим Магомедов заявил, что оказался на месте беспорядков, так как провожал в Москву своего друга, а Магомедзагид Алиев рассказал, что приехал в аэропорт встречать своего родственника.

В октябре мусульмане регионов Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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