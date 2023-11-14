Свыше 300 протоколов поступило в суды после антисемитских акций в Дагестане

14 ноября 2023, 16:08

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В суды Дагестана после беспорядков в аэропорту Махачкалы поступили 302 протокола по статье о нарушении порядка проведения акций, только за 13 ноября в суды переданы более 20 дел.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция. Только Кизилюртовский районный суд к 13 ноября вынес решения по 22 делам, назначив штрафы и аресты, проигнорировав заверения подсудимых в том, что они не участвовали в антиизраильской акции.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собралось у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

В дагестанские суды поступили протоколы о нарушении правил проведения митинга (статья 20.2 КоАП) против 302 человек, следует из информации на сайтах районных судов республики. 17 человек были привлечены по статье об организации одновременного пребывания людей в одном месте (статья 20.2.2 КоАП). На 14 человек, на которых были составлены протоколы по митинговой статье, также составлены и протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), а на троих — о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП), сообщила сегодня "Медиазона"*.

По данным издания, протоколы по этим статья продолжают поступать в суды. Так, 13 ноября было зарегистрировано 21 новое дело. Лидером по числу протоколов по статье о нарушении правил проведении акции, остается Карабудахкентский районный суд, который располагается ближе всего к аэропорту, куда поступило 122 дела.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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