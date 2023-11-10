Махачкалинцы назвали мотивы поддержки Палестины 

10 ноября 2023, 01:27

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Жители Дагестана активно поддерживают одиночные пикеты в поддержку Палестины, хотя не верят в результативность такого формата акций. Палестинцам сопереживает подавляющее большинство населения в республике, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, заявили опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский журналист Идрис Юсупов с 6 ноября проводит в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины. По словам Юсупова, акции вызывают у горожан активный отклик, а организованные акции в связи с событиями на Ближнем Востоке смогут снизить напряженность в республике. После акции 9 ноября он призвал власти Дагестана активнее выражать поддержку палестинскому народу.

Утром 30 октября в Махачкале силовики пришли с обыском в дом к журналисту "Нового дела" Идрису Юсупову. Они изъяли технику и флешки. Журналиста доставили в управление Следкома по Дагестану, а затем отпустили, обязав его снова явиться на допрос как свидетеля по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. После допроса вечером Юсупов был отпущен, он рассказал, что следователи интересовались его связью с Telegram-каналом, призывавшим к участию в антисемитских акциях.

Очередной, четвертый по счету пикет с плакатом "Палестина, мы с тобой!" Юсупов проводил в течение 20 минут на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова в Махачкале 9 ноября. По словам журналиста, каких-либо проблем во время этой акции у него не возникло: в начале и в конце пикета сотрудники правоохранительных органов лишь записали его личные данные.

«Я им дал свой номер телефона после этого где-то через полчаса сотрудник полиции попросил увидеться, чтобы дать объяснения», - рассказал Идрис Юсупов корреспонденту «Кавказского узла».

Журналист отметил, что его акция, как и три предыдущих пикета, привлекли много внимания прохожих и водителей. «Реакция стабильно высокая, стабильно активная. Многие люди сигналят, показывают жесты поддержки. В диалог обычно не вступают, но спрашивают, можно ли сфотографировать, и фотографируют»,- пояснил Юсупов.

В Дагестане массово поддерживают жителей Палестины не только по религиозному признаку, но и из гуманистических соображений, однако выходить на улицу с одиночным пикетом жители республики боятся, считает жительница Махачкалы Аминат. При этом женщина уверена, что одиночные акции не могут повлиять на ситуацию. «Я думаю, что один-два человека ни на что влиять не смогут», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Махачкалинец Рашид также полагает, что одиночные акции ни на что не влияют, но в то же время он уверен, что своим пикетом Юсупов выразил позицию подавляющего большинства дагестанцев. «В первую очередь это сопереживание и выражение своего мнения. Они не могут повлиять ни на что в пределах республики», - пояснил мужчина, также сославшись на гуманистические соображения и тревогу за судьбу единоверцев.

Жительница Махачкалы Анжела призналась, что не является религиозным человеком, однако сопереживает жителям Палестины с точки зрения «обычной человечности». Вместе с тем она разделяет мнение, что пикетчик выразил позицию большинства земляков, хотя непосредственно помочь жителям Палестины такие пикеты не могут.

Население Дагестана поддерживает любые протестные акции, особенно если их непосредственное участие не требуется, считает махачкалинец Мурад. Отдельные одиночные акции не возымеют какого-либо эффекта, но при "системном подходе" результат возможен, допустил он, не уточняя, какой именно результат предполагается.

«Считаю, что большинство жителей республики поддерживают палестинцев из гуманности, потому что я наблюдаю проявление сочувствия у представителей разных конфессий в Дагестане», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Житель Махачкалы Абдул полагает, что одиночные акции напоминают обществу о проблеме, но как-то влиять на ситуацию не могут. «Подобные акции, на мой взгляд, могут дать результат, если бы их было несколько по всей Махачкале», - сказал горожанин.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта в начале октября. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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