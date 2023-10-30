Идрис Юсупов отпущен после допроса

30 октября 2023, 20:52

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Журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов рассказал, что в ходе двухчасового допроса следователи интересовались его связью с Telegram-каналом, призывавшим к антисемитским акциям.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Махачкале силовики пришли с обыском в дом к журналисту "Нового дела" Идрису Юсупову. Они изъяли технику и флешки. Журналиста доставили в управление Следкома по Дагестану, а затем отпустили, обязав его снова явиться на допрос как свидетеля по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Идрис Юсупов вышел из здания Управления Следственного комитета по Дагестану после допроса, вместе с ним был его адвокат. Сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Юсупов рассказал, что допрос продлился почти два часа, примерно с 17.00 мск до 19.00 мск, он был допрошен по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы как свидетель. По его словам, в основном следователи спрашивали, имеет ли он отношение к администрированию Telegram-канала, который призывал к антисемитским акциям. Журналист подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этому каналу.

"Кавказский узел" также писал, что основатель Telegram Павел Дуров пообещал сегодня вечером блокировать призывающие к насилию каналы, опубликовав скриншот сообщения из канала "Утро Дагестан". Этот канал уже недоступен.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Сегодня в больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков и задержали 60 человек. Уголовное дело о массовых беспорядков передано московским следователям, а у участников антиизральской акции проводятся обыски, сообщило сегодня следствие.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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