Следователи связали задержание Юсупова с беспорядками в аэропорту

30 октября 2023, 16:26

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Следователи отпустили задержанного журналиста Идриса Юсупова, обязав его снова явиться на допрос как свидетеля по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Махачкале силовики пришли с обыском в дом к журналисту "Нового дела" Идрису Юсупову. Они изъявли технику и флешки, а самого журналиста доставили в управление Следкома по Дагестану. Адвокат Юсупова пожаловался на недопуск к подзащитному.

Идрис Юсупов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что силовики пришли с обыском рано утром и изъяли всю имеющуюся технику, включая телефоны, компьютер и флешки.

По словам журналиста, в постановлении на обыск он был обозначен как свидетель по делу об организации массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту. Сразу после обыска Юсупов был доставлен в следственное управление СКР по Дагестану.

Он отметил, что сегодня должен снова пойти в ведомство на допрос уже в присутствии адвокатов, о вызове которых он ходатайствовал сегодня в следственном управлении.

Напомним, вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Сегодня в больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков и задержали 60 человек. Уголовное дело о массовых беспорядков передано московским следователям, а у участников антиизральской акции проводятся обыски, сообщило сегодня следствие.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. В Черкесске и Хасавюрте 28 октября прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля.

При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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