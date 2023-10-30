Идрис Юсупов. Фото Телеграм-канал "Черновик"

30 октября 2023, 15:15

Журналист Идрис Юсупов задержан после обысков

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Силовики изъяли в доме Идриса Юсупова технику и флешки, а самого журналиста доставили в управление Следкома по Дагестану. Адвокат Юсупова пожаловался на недопуск к подзащитному.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Махачкале силовики пришли с обыском в дом к журналисту "Нового дела" Идрису Юсупову, сообщил "Кавказскому узлу" его родственник.

Идрис Юсупов регулярно проводит в Махачкале одиночные пикеты. В частности, 23 октября он провел пикет с требованием освободить осужденного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, а 9 октября на одиночном пикете потребовал остановить преследование историка Хаджимурада Доного.

Обыск у Идриса Юсупова завершен, у журналиста изъяли технику и флешки. Юсупова доставили в здание управления СКР по Дагестану, куда к нему подъехал адвокат, которого так и не пустили к подзащитному, сообщает в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Причины обыска и статус задержанного журналиста неизвестны, сообщил в своем телеграм-канале "Черновик". Защитник Юсупова рассказал, что полчаса ожидал допуска к подзащитному. "Я предъявил ордер и удостоверение, но меня к Юсупову не допустили", – сказал он.

По словам адвоката, руководитель третьего отдела по рассмотрению особо важных дел управления СКР рекомендовал ему написать обращение для допуска его в качестве защитника Юсупова, и обещал рассмотреть обращение "в установленные сроки", пишет издание.

По данным источника, обыски у Юсупова связаны с подозрением о его причастности к экстремистской деятельности, сообщает "Коммерсант".

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Примечание:

"Участники презентации в Махачкале тепло приняли новую книгу об имаме Шамиле", "Ученым в Кабардино-Балкарии возвращены изъятые при обысках вещи", "Хаджимурад Доного объяснил обыск доносами из-за публикаций".

Автор: "Кавказский узел"

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