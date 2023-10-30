Идрис Юсупов, фото "Кавказского узла"

30 октября 2023, 09:02

Обыски проходят в доме журналиста Идриса Юсупова

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Силовики проводят обыски в доме дагестанского журналиста Идриса Юсупова в Махачкале.

О том, что силовики проводят обыск в доме дагестанского журналиста Идриса Юсупова, рассказал его родственник.

Обыск проходит в Махачкале, в доме, где журналист проживает вместе с родителями. Силовики пришли в дом Юсупова рано утром, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что Юсупов регулярно проводит различные акции. В частности, 23 октября он провел одиночный пикет в центре Махачкалы, потребовав освободить осужденного Абдулмумина Гаджиева. 9 октября  на одиночном пикете в Махачкале потребовал остановить преследование историка Хаджимурада Доного.

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Примечание:

"Участники презентации в Махачкале тепло приняли новую книгу об имаме Шамиле", "Ученым в Кабардино-Балкарии возвращены изъятые при обысках вещи", "Хаджимурад Доного объяснил обыск доносами из-за публикаций".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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