Обыски проходят в доме журналиста Идриса Юсупова

30 октября 2023, 09:02

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Силовики проводят обыски в доме дагестанского журналиста Идриса Юсупова в Махачкале.

О том, что силовики проводят обыск в доме дагестанского журналиста Идриса Юсупова, рассказал его родственник.

Обыск проходит в Махачкале, в доме, где журналист проживает вместе с родителями. Силовики пришли в дом Юсупова рано утром, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что Юсупов регулярно проводит различные акции. В частности, 23 октября он провел одиночный пикет в центре Махачкалы, потребовав освободить осужденного Абдулмумина Гаджиева. 9 октября на одиночном пикете в Махачкале потребовал остановить преследование историка Хаджимурада Доного.

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