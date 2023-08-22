Идрис Юсупов.Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=ORI7ErlhGZg

22 августа 2023, 08:52

Идрис Юсупов

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Предавал огласке общественно важную для Дагестана проблему - публиковал материалы о практике регулярных задержаний верующих, о постановке их на профучет в полиции. Организатор и участник еженедельных пикетов в защиту Абдулмумина Гаджиева.

2023 и ранее

16 января 2023 силовики задержали журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова, который намеревался провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Он провел в полиции три часа и был отпущен после того, как дал письменные объяснения. 21 августа 2023 года Советский райсуд Махачкалы отказал Идрису Юсупову в рассмотрении его иска к МВД о необоснованном задержании.

В 2019–2022 годах Идрис Юсупов неоднократно выступал организатором и участником еженедельных пикетов в поддержку арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. В конце 2022- начале 2023 года силовики предпринимали неоднократные попытки сорвать пикеты, задерживая активистов.

В сентябре 2022 года Юсупов был задержан во время массовых акций протестов против мобилизации в Махачкале. В акции он принимал участие как журналист, но, вместе с коллегами, был задержан с применением силы со стороны силовиков, доставлен в отделение полиции, где провел более 17 часов без оформления доставления и без составления протокола. 

Позднее Юсупов в числе других журналистов обратился в Следком Дагестана с просьбой расследовать действия силовиков при задержаниях журналистов во время этих акций протеста. 

Ранее, в 2019 году, Юсупов говорил, что активисты-защитники Абдулмумина Гаджиева намерены оставаться в рамках закона и будут консультироваться с юристами относительно пикетных очередей.

Как активист махачкалинского городского движения "Город наш" Идрис Юсупов выступал против строительство собора у озера Ак-Гёль.

Деятельность в 2019 году

Идрис Юсупов в 2019 году систематически освещал  пятничные полицейские рейды в мечетях Дагестана 1.

8 февраля Юсупов был задержан  полицией в Махачкале «для проверки личности» во время выполнения журналистских обязанностей - Юсупов снимал задержание трех человек около мечети по улице Омарова. 28 июня был доставлен в полицию после того как фотографировал очередные задержания.

Также участвовал во встрече делегации мечети «Тангим» с федеральным инспектором Алексеем Гасановым по поводу постоянных проверок под различными предлогами и притеснений верующих со стороны силовиков. Прокурор пообещал проверить жалобы прихожан.

В ноябре 2019 года Юсупов рассказал «Кавказскому узлу», что полиция отказалась  от тактики задержаний верующих непосредственно у мечетей. Однако, силовики продолжают собирать их личные данные, и в дальнейшем склоняют людей к отказу от посещения мечети.

Юсупов регулярно освещал события  вокруг дела журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева 2. Возглавил общественный комитет в защиту коллеги. Организовывал митинги и пикеты в поддержку Гаджиева  и против фабрикации уголовных дел. Добился в суде 3 отмены запрета на проведение митингов и демонстраций вблизи зданий органов власти Дагестана.

Биография

Юсупов Идрис Гасан-Гусейнович родился в Махачкале в 1979 году.

В 1995 году окончил Махачкалинский физико-технический лицей при Институте физики ДНЦ РАН.

В 2000 году окончил Дагестанский государственный университет, факультет управления экономикой.

Общественная и профессиональная деятельность

Работал в Кировском районном суде Махачкалы и Управлении Федеральной службы судебных приставов в Дагестане, в коммерческих и некоммерческих организациях. Направления деятельности: информационные технологии, управление, консалтинг, медиа.

С 2013 года - корреспондент дагестанского общественно-политического еженедельника «Новое Дело».

С 2014 по 2017 год - автор блога  на сайте «Кавказская политика» 4.

В 2016 году выступил с докладом  на круглом столе «Причины радикализации части молодежи и противодействие идеологии ИГИЛ на Северном Кавказе» 5.

Автор материалов общественно-политической  тематики 6, пишет о правозащитной и благотворительной деятельности, гражданском активизме, проблемах взаимоотношений власти и верующих 7.

Примечания

  1. Идрис Юсупов рассказал об обстоятельствах доставления в полицию // Новое дело, 8 февраля 2020 года
  2. Как уголовное дело в отношении журналиста Абдулмумина Гаджиева связано с братьями Нурбагандовыми и братьями Гасангусеновыми // Новое дело, 12 июля 2019 года
  3. Публикация выдержки судебного заседания на странице Юсупова в фейсбуке - https://www.facebook.com/idris.yusupov/posts/3118957351507932
  4. Идрис Юсупов // Страница блога на сайте - http://www.kavpolit.com/user/21173
  5. Публикация в аккаунте ПЦ «Мемориал» - https://www.youtube.com/watch?v=6GpRfni7Fvg&t=14s
  6. Границы под общественным вниманием // Новое дело, 15 февраля 2019 года
  7. Возобновились полицейские рейды возле джума-мечети «Тангъим» // Новое дело, 10 июля 2019 года

Автор: Кавказский Узел

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