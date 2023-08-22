22 августа 2023, 08:52

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Предавал огласке общественно важную для Дагестана проблему - публиковал материалы о практике регулярных задержаний верующих, о постановке их на профучет в полиции. Организатор и участник еженедельных пикетов в защиту Абдулмумина Гаджиева.

2023 и ранее

16 января 2023 силовики задержали журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова, который намеревался провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Он провел в полиции три часа и был отпущен после того, как дал письменные объяснения. 21 августа 2023 года Советский райсуд Махачкалы отказал Идрису Юсупову в рассмотрении его иска к МВД о необоснованном задержании.

В 2019–2022 годах Идрис Юсупов неоднократно выступал организатором и участником еженедельных пикетов в поддержку арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. В конце 2022- начале 2023 года силовики предпринимали неоднократные попытки сорвать пикеты, задерживая активистов.

В сентябре 2022 года Юсупов был задержан во время массовых акций протестов против мобилизации в Махачкале. В акции он принимал участие как журналист, но, вместе с коллегами, был задержан с применением силы со стороны силовиков, доставлен в отделение полиции, где провел более 17 часов без оформления доставления и без составления протокола.

Позднее Юсупов в числе других журналистов обратился в Следком Дагестана с просьбой расследовать действия силовиков при задержаниях журналистов во время этих акций протеста.

Ранее, в 2019 году, Юсупов говорил, что активисты-защитники Абдулмумина Гаджиева намерены оставаться в рамках закона и будут консультироваться с юристами относительно пикетных очередей.

Как активист махачкалинского городского движения "Город наш" Идрис Юсупов выступал против строительство собора у озера Ак-Гёль.

Деятельность в 2019 году

Идрис Юсупов в 2019 году систематически освещал пятничные полицейские рейды в мечетях Дагестана .

8 февраля Юсупов был задержан полицией в Махачкале «для проверки личности» во время выполнения журналистских обязанностей - Юсупов снимал задержание трех человек около мечети по улице Омарова. 28 июня был доставлен в полицию после того как фотографировал очередные задержания.

Также участвовал во встрече делегации мечети «Тангим» с федеральным инспектором Алексеем Гасановым по поводу постоянных проверок под различными предлогами и притеснений верующих со стороны силовиков. Прокурор пообещал проверить жалобы прихожан.

В ноябре 2019 года Юсупов рассказал «Кавказскому узлу», что полиция отказалась от тактики задержаний верующих непосредственно у мечетей. Однако, силовики продолжают собирать их личные данные, и в дальнейшем склоняют людей к отказу от посещения мечети.

Юсупов регулярно освещал события вокруг дела журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева . Возглавил общественный комитет в защиту коллеги. Организовывал митинги и пикеты в поддержку Гаджиева и против фабрикации уголовных дел. Добился в суде отмены запрета на проведение митингов и демонстраций вблизи зданий органов власти Дагестана.

Биография

Юсупов Идрис Гасан-Гусейнович родился в Махачкале в 1979 году.

В 1995 году окончил Махачкалинский физико-технический лицей при Институте физики ДНЦ РАН.

В 2000 году окончил Дагестанский государственный университет, факультет управления экономикой.

Общественная и профессиональная деятельность

Работал в Кировском районном суде Махачкалы и Управлении Федеральной службы судебных приставов в Дагестане, в коммерческих и некоммерческих организациях. Направления деятельности: информационные технологии, управление, консалтинг, медиа.

С 2013 года - корреспондент дагестанского общественно-политического еженедельника «Новое Дело».

С 2014 по 2017 год - автор блога на сайте «Кавказская политика» .

В 2016 году выступил с докладом на круглом столе «Причины радикализации части молодежи и противодействие идеологии ИГИЛ на Северном Кавказе» .

Автор материалов общественно-политической тематики , пишет о правозащитной и благотворительной деятельности, гражданском активизме, проблемах взаимоотношений власти и верующих .

Примечания