Мечеть "Тангим" в Махачкале. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла".

16 ноября 2019, 02:20

Силовики отказались от задержаний прихожан мечети "Тангим"

Силовики, регулярно проводящие рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим", перестали задерживать прихожан и доставлять их в отделы полиции. Вместо этого они записывают данные прихожан а также водителей, которые проезжают в районе мечети. Затем их вызывают в райотделы по месту жительства, где уговаривают не посещать мечеть, считающуюся "салафитской", рассказали сами прихожане. 

Как сообщал "Кавказский узел", силовики регулярно по пятницам проводят рейды в районе мечети "Тангим" в Махачкале. Ранее рейды сопровождались задержаниями верующих. В марте представители мечети пожаловались в прокуратуру, и задержания сошли на нет, однако рейды не прекратились.

Очередной рейд у мечети "Тангим" силовики провели в пятницу 15 ноября.  Мобильные посты силовиков находились в трех различных локациях поблизости от мечети, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудники полиции останавливали  прихожан, выезжавших из мечети после совершения пятничной молитвы, и записывали их личные данные.  В ходе мероприятий, проводимых у мечети "Тангим", ни доставленных, ни задержанных не было, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель МВД. «Все прошло в штатном режиме»,- сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

В общей сложности в рейдовом мероприятии участвовало более 50 силовиков. По мнению дагестанского журналиста Идриса Юсупова, ставшего свидетелем рейда, силовики проводили рейдовое мероприятия в стандартном режиме. При этом он отметил, что силовики не потеряли интерес к мечети, а лишь сменили тактику: они перестали задерживать прихожан мечети и доставлять их в районные отделы полиции. «Говорить о прекращении внимания к мечети со стороны полицейских не приходится, а можно говорить просто об изменении формата этого внимания», - пояснил он

«В последние несколько месяцев тактика поменялась. Сейчас останавливают в основном водителей автомобилей и записывают их персональные данные, в последующем эти данные направляются в ближайший к месту регистрации прихожанина отдел полиции», - пояснил Юсупов. По его информации, после этого  человек вызывается в отдел полиции и в рамках профилактической беседы разъясняют им о нежелательности посещения мечети "Тангим".

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, сообщается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Профучет в МВД РФ". "Кавказский узел" также опубликовал составленную Правозащитным центром "Мемориал" инструкцию для тех, кого пытаются поставить на профучет. МВД Дагестана утверждает, что профучет не практикуется с 2017 года.

Юсупов добавил, что в последнее время количество участвующих в рейдах силовиков ощутимо возросло. Если до смены тактики в рейды выходили не более 30 силовиков, то на данный момент в рейдовых мероприятиях участвует более 60 полицейских с трех районных отделов полиции, отметил журналист.

Юсупов подчеркнул, что и руководство мечети, и ее общественный совет готовы к сотрудничеству. Правоохранительные структуры могут ознакомиться с проповедями имама мечети Нематуллы Раджабова. При этом общественный совет мечети, со слов Юсупова, не раз заявлял, что готов и идет на конструктивный диалог со всеми государственными структурами, включая правоохранительную систему. «К самому руководству мечети официально никаких претензий либо вопросов нет. И не говорят, что в мечети ведутся проповеди ненадлежащего формата. Силовые структуры при желании также могут выяснить обстановку в мечети»,- отметил Юсупов.

Верующие отметили, что силовики усилили адресную работу с прихожанами

Силовик проявляют меньше грубости, считает прихожанин Магомед, просивший не указывать его фамилию.  «Им, наверное, тоже выгодно так. Обращать меньше внимания на себя со стороны журналистов» ,- отметил он.

Магомед рассказал, что более трех лет находится на профилактическом учете. После изменения формата рейдов у мечети "Тангим" его несколько раз останавливали для проверки документов. «Оснований четких не бывает. И я, и они знают, для чего останавливают. Я говорю им, что уже на учете», - рассказал прихожанин.

Магомед отметил, что количество прихожан мечети изменяется от пятницы к пятнице. Среди других факторов, влияющих на посещаемость мечети, прихожанин назвал и еженедельные пятничные профилактические рейды. «Рейды, конечно, влияют. Многие, наверное, не приходят. А если придут, то пешком или (приедут) на велосипеде», - отметил он.

Силовики перестали задерживать прихожан, подтвердил житель Махачкалы Хамид.

«Никого не задерживают, не закидывают в "бобик" и не отвозят в отдел», - рассказал он. По оценке Хамида, число верующих, посещающих мечеть в пятницу, в последнее время снизилось.

Салафитские общины в Дагестане подвергаются давлению, заявили ранее правозащитники. Они предупредили, что вытеснение салафитов из легального поля может привести к радикализации этой группы мусульман.

Примечание:

"14 человек задержаны у салафитской мечети в Махачкале", "В Дагестане два человека задержаны по подозрению в хранении взрывчатки и боеприпасов", "В Астрахани два уроженца Дагестана задержаны по подозрению в перевозке оружия".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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