Коллеги Абдулмумина Гаджиева призвали Путина восстановить справедливость

17 июня 2019, 18:00

Дело журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева находится в одном ряду с делом Ивана Голунова, заявили в обращении к Владимиру Путину коллеги арестованного. Сторонники Гаджиева подали заявку на митинг в его поддержку 30 июня.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня суд в Махачкале продлил срок задержания журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма. Днем ранее, 15 июня, на одиночные пикеты в поддержку журналиста в Махачкале вышли его коллеги из "Черновика", журналисты других изданий, родные и друзья. Они потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева.

Силовики задержали Абдулмумина Гаджиева 14 июня. По тому же делу о финансировании терроризма подозревается также дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский и еще девять человек. По словам источника в силовых структурах, задержаны не менее шести подозреваемых. Гаджиев вину не признает. В один день с журналистом были задержаны глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и житель Дагестана Кемал Тамбиева.

Дагестанские активисты, коллеги, друзья и близкие Абдулмумина Гаджиева записали сегодня в редакции газеты "Черновик" видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Авторы обращения попросили президента проконтролировать расследование, выразив уверенность, что журналист невиновен, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Обращение в поддержку Гаджиева зачитал главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев. Он выразил надежду, что справедливость по отношению к задержанному журналисту будет восстановлена, если президент возьмет дело под личный контроль.

"Сегодня следственные органы обвиняют Абдулмумина, которому ранее ИГИЛ* выносило приговор, в финансировании терроризма и участии в террористической деятельности. Это абсурдное обвинение не имеет под собой никакой почвы и необоснованно. Ни одного доказательства, подтверждающего причастность Гаджиева к вменяемым ему преступлениям, кроме показаний измученного морально и физически Кемала Тамбиева, у следствия нет. Тамбиев в суде уже заявил, что дал эти показания под пытками", - говорится в обращении.

Коллеги Гаджиева сравнили его преследование с резонансным делом московского журналиста Ивана Голунова.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после многочисленных акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело против него решено закрыть.

"Мы уверены, что обвинения в адрес Гаджиева одного ряда с обвинениями Ивана Голунова, только вместо наркотиков человеку подбрасывают террористическую деятельность. Мы просим вашего вмешательства в судьбу Гаджиева, [просим] взять это дело под личный контроль, назначить проверку материалов дело в Генпрокуратуре и в Центральном аппарате ФСБ России. Мы уверены, что справедливая и объективная проверка докажет, что Абдулмумин Гаджиев ни в чем не виноват", - заявили коллеги и близкие Гаджиева.

Также сегодня сторонники Абдулмумина Гаджиева подали уведомление о проведении митинга в его защиту, рассказал юрист, активист Арсен Магомедов.

"Минюст сегодня принял наше уведомление о митинге с требованиями прекратить необоснованное уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева, освободить его из заключения и пресечь практику фабрикации уголовных дел. Организаторами митинга выступили я, учредитель "Черновика" Магди Камалов, а также журналист, руководитель общественного комитета в защиту Абдулмумина Гаджиева Идрис Юсупов", - сообщил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Минюст должен отреагировать на уведомление в течение трех дней, отметил активист.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом

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