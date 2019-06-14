Подозреваемыми по делу дагестанского журналиста Гаджиева стали 11 человек

14 июня 2019, 20:51

Дело о финансировании терроризма, по которому сегодня задержали сотрудника газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, возбуждено также против дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского и еще девяти человек. По словам источника в силовых структурах, задержаны не менее шести подозреваемых.

Как информировал "Кавказский узел", силовики провели сегодня обыск у журналиста Абдулмумина Гаджиева и задержали его. По данным источников, помимо Гаджиева по делу о финансировании терроризма задержаны еще два человека - глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев.

По данным источника в силовых структурах Дагестана, Гаджиев подозревается в перечислении денег на счета Абу Умара Саситлинского. Адвокат Гаджиева заявил, что его подзащитный не признает своей вины. Дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева) следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский ранее отверг свою причастность к перечислению денег террористам.

Всего в уголовном деле, по которому задержан Абдулмумин Гаджиев, значатся 11 подозреваемых. Помимо самого Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, подозреваемым является Исраил Ахмеднабиев. Дело возбуждено также против Ровшана Алиева, Мансура Даутова, Рафика Шабанова, Рабиджона Вахобова, Рафета Магомедова, Карима Алиева и Магомедбасира Гасанова, говорится в постановлении следствия, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Уголовное дело было возбуждено 13 июня. По статье об участии в террористической организации подозреваемым грозит до 20 лет, по статье о финансировании терроризма - также до 20 лет. По данным источника "Кавказского узла" с силовых структурах, из 11 подозреваемых задержаны не менее шести человек.

Абдулмумин Гаджиев заявил на допросе, что не знаком с другими подозреваемыми, сообщил его адвокат Арсен Шабанов. "На допросе у Абдулмумина об обстоятельствах дела даже не спрашивали. У него спросили, знает ли он кого-нибудь из фигурантов уголовного дела. Абдулмумин заявил что никого из них он не знает, что никогда терроризм не финансировал. Также он сказал что никогда никакие переводы ни в какие фонды не переводил, в том числе и на строительство колодцев в Африке", - рассказал Кавказскому Узлу Арсен Шабанов.

ФСБ России 13 декабря сообщила о задержании семи человек, которые, по данным спецслужб, собрали более 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра". Эта сеть, как считает ФСБ, "была организована Абу Умаром Саситлинским". 16 мая в Москве был задержан и позднее арестован уроженец Северной Осетии Георгий Гуев. Он был обвинен в перечислении сирийским боевикам 50 миллионов рублей. Сам Гуев утверждает, что деньги предназначались для рытья колодцев в Африке.

В деле не хватает конкретики, заявил адвокат Гаджиева

Следствие не указало достаточных оснований для возбуждения дела, считает адвокат Арсен Шабанов. "В постановлении указано, что очевидцы или потерпевшие указали на него как на лицо, совершившее преступление. Они даже не пишут основания, не дают ссылку на статью. Постановление о возбуждении уголовного дела слишком абстрактное. Согласно ему получается, что все эти фигуранты уголовного дела в 2013 году организовали сбор средств для финансирования ИГИЛ*. И это все - никаких обстоятельств совершения преступления. Когда это произошло и где, в постановлении не указано. В постановлении было указано, что эта группа якобы собирала средства через благотворительные организации «Ансар», «Аман» и «Мухаджирун». Для перевода средств якобы они использовали Киви-кошелек, Яндекс-кошелек», но никакой конкретики нет, не указаны счета", - указал Арсен Шабанов.

По словам адвоката, в постановлении о возбуждении уголовного дела должно быть указано время, способ и место совершения преступления, но в документе ничего этого нет.

Жена подозреваемого Тамбиева рассказал о его задержании в Москве

Кемала Тамбиева задержали в его московской квартире, при этом силовики выбили дверь, рассказала его супруга Лаура Курджиева. "Сегодня рано утром к нам в дверь стали ломиться, мы перепугались. Кемал подошел к двери, и глазок был закрыт. Какие-то люди за дверью требовали открыть. Когда супруг спросил, кто такие, они ответили, что это полиция. Но так как глазок был закрыт, мы дверь не стали открывать, мало ли кто там мог быть. Они выломали дверь, заковали мужа сразу в наручники. Провели у нас в квартире обыск с участием понятых. Они ничего запрещенного у нас не нашли. Полиция забрала только мобильный телефон мужа. Нам конкретно не объяснили, в чем его подозревают. Они только сказали, что «отрабатывают запрос из Дагестана». Я из СМИ узнала, что его вместе с Гаджиевым и другими людьми подозревают в финансировании терроризма", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга Тамбиева.

По словам женщины, силовики сказали, что скорее всего направят Тамбиева в Дагестан. Однако Курджиева не знает, где теперь находится ее супруг. Она утверждает, что Тамбиев не был знаком ни с Абдулмумином Гаджиевым, ни с другими фигурантами дела и никогда не занимался финансированием терроризма. Он мусульманин, но чуждый радикализма, отметила Курджиева.

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