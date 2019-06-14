Опубликована петиция в защиту журналиста Гаджиева

14 июня 2019, 16:36

Петиция с требованием освободить сотрудника газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева за первый час набрала более 100 подписей. По неподтвержденным данным, по делу о финансировании терроризма помимо Гаджиева задержаны еще два человека.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики провели сегодня обыск у сотрудника газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева и задержали его. По данным источника в силовых структурах республик, Гаджиев был заподозрен в перечислении денег на счета Абу Умара Саситлинского. Адвокат Гаджиева заявил, что его подзащитный не признает своей вины.

Дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева) следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский отверг свою причастность к перечислению денег террористам.

Сегодня на сайте Change.org появилась петиция "Свободу журналисту Абдулмумину Гаджиеву - многодетному отцу!", адресованная Владимиру Путину, главам Следкома, Генпрокуратуры и ФСБ, руководителю Дагестана Владимиру Васильеву, Конституционному и Верховному судам России.

Статьи Гаджиева призывают к миру и соблюдению законов, утверждает автор петиции Арсен Магомедов. "Учитывая его общественную позицию и журналистскую деятельность, есть основания полагать, что Абдулмумин Гаджиев невиновен", - написал он.

Дело Гаджиева - лишь один из примеров, когда к уголовной ответственности привлекается человек, перечислявший деньги по благотворительным объявлениям, говорится в петиции. "Предъявленные ему обвинения, по сути, являются "верхушкой айсберга" массовой и неправовой практики в российском правосудии, по которой для осуждения человека по тяжкой статьей достаточно указать на факт перечисления им денег на какой-либо счет, коих множество в социальных сетях в объявлениях с просьбой о благотворительности. Ни мотивы, ни цель перечисления значения для правосудия не имеет. Эта практика угрожает всему обществу и становится инструментом репрессий в отношении активных его членов", - написал Магомедов, призвав освободить журналиста.

По состоянию на 16:36 мск 14 июня петицию подписали 118 человек.

ФСБ России 13 декабря сообщила о задержании семи человек, которые, по данным спецслужб, собрали более 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра". Эта сеть, как считает ФСБ, "была организована Абу Умаром Саситлинским". 16 мая в Москве был задержан и позднее арестован уроженец Северной Осетии Георгий Гуев. Он был обвинен в перечислении сирийским боевикам 50 миллионов рублей. Сам Гуев утверждает, что деньги предназначались детям в Африке.

Число задержанных по делу Гаджиева достигло трех, сообщили источники.

Как подтвердил адвокат Арсен Шабанов, Абдулмумин Гаджиев официально задержан сотрудниками следствия, информировал сегодня "Черновик". "Задержан он, еще человек и в Москве журналист", - со ссылкой на свой источник сообщил ТАСС.

Вместе с Гаджиевым по делу об участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма задержаны Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев, проинформировал источник. "Тамбиева задержали в Москве, его в ближайшее время должны доставить в Дагестан", - уточнил он. По словам источника, Ризванов возглавлял благотворительный фонд "Ансар" и уже был судим по аналогичному обвинению. "Он осуществлял сбор денег, которые в последующем пересылал за границу боевикам. За это Ризванов был приговорен к трем годам заключения в колонии, освободился в сентябре 2018 года. На воле он возобновил свою преступную деятельность, и в ходе его разработки правоохранительным органам удалось выйти на Гаджиева и Тамбиева", - процитировал слова собственного источника "Интерфакс".

"Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением информации о задержании Ризванова и Тамбиева по одному делу с Гаджиевым.