Абдулмумин Гаджиев. Скриншот видео Абдулмумин Гаджиев https://www.youtube.com/watch?v=nA8ROP2JTno

14 июня 2019, 12:20

Абдулмумин Гаджиев заявил о своей невиновности

Задержанный сегодня редактор отдела дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев доставлен к следователям, своей вины в финансировании терроризма он не признает, рассказал адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики провели сегодня обыск у сотрудника газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева и задержали его. По данным источника в силовых структурах республик, Гаджиев был заподозрен в перечислении денег на счета Абу Умара Саситлинского.

Дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева) следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский в связи с делом о финансировании террористов отверг свою причастность к этому.

Силовики приехали к квартире Гаджиева сегодня около 6.30 мск, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов. "Ничего запрещенного не нашли", - рассказал Юсупов, присутствовавший на месте событий.

"Абдулмумин Гаджиев находится в следственном управлении Следственного комитета по Дагестану. Я вместе с ним. Он свою вину не признает. Давление на него не оказывается, все спокойно", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Шабанов.

По его словам, Гаджиев задержан по подозрению в "участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической,"  и "содействии террористической деятельности". Статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

В свою очередь газета "Черновик" в своем Telegram-канале (5427 участников) подчеркнула, что намерена добиваться снятия с Гаджиева обвинений. "Обвинение в финансировании терроризма на Северном Кавказе - это примерно то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве. Абдулмумин Гаджиев - один из старейших сотрудников "Черновика", а его статьи религиозной тематики всегда находили позитивный отклик у читателей и широко обсуждались. Само обвинение в финансировании Гаджиевым терроризма - абсурдно. Мы будем требовать снять с Гаджиева все абсурдные обвинения", - подчеркивается в заявлении газеты.

Напомним, что 6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова, писавшего в том числе и о юге России, по делу о торговле наркотиками. После задержания Голунова по всей России, в том числе в Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Махачкале прошли акции в поддержку журналиста. 11 июня стало известно, что полиция решила закрыть дело Голунова, так как проведенные экспертизы не дали доказательств причастности журналиста к торговле наркотиками. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты отметили, что на дело Голунова повлиял широкий резонанс и общественная поддержка журналиста.

Примечание:

"Уроженец Северной Осетии арестован по делу о 50 миллионах для ИГ*", "Проповедник из Дагестана открестился от знакомства с подозреваемыми в финансировании боевиков", "Силовики озвучили подробности сбора в СКФО денег для террористов".

Автор: Патимат Махмудова, Олег Краснов; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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