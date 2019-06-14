Абдулмумин Гаджиев. Скриншот видео Studio ISTIQAMA https://www.youtube.com/watch?v=5wrp9akmBNI

14 июня 2019, 09:49

Журналист Абдулмумин Гаджиев задержан в Дагестане

Силовики провели сегодня обыск у сотрудника газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, сообщили его друзья и коллеги. Задержанный журналист подозревается в финансировании экстремизма, уточнил источник в силовых структурах Дагестана.

"Кавказский узел" писал ранее о задержаниях журналистов в Дагестане. Так, журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов неоднократно задерживался за то, что осуществлял видеосъемку рейдовых мероприятий, осуществляемых силовиками возле мечети "Тангим" в Махачкале. В марте в аэропорту Москвы силовики отвели Юсупова на профилактическую беседу, которую правоохранители объяснили наличием ориентировки на журналиста и просьбой "региональных товарищей".

По словам журналиста Идриса Юсупова, он дружен с Абдулмумином Гаджиевым и сегодня приехал к его дому, узнав об обыске. "Во дворе стояли две "Газели", были силовики в камуфлированной форме и в гражданской одежде. После того как я приехал, буквально через минуту, его вывели в наручниках и посадили в "Газель". Сотрудники правоохранительных органов препятствовали ведению видеозаписи", - рассказал Юсупов.

Он отметил, что из дома Гаджиева изъяты компьютеры, планшеты и ноутбуки.

Проведение обыска у Абдулмумина Гаджиева подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов. "Обыск у него дома прошёл сегодня утром. Что стало причиной обыска, мы точно назвать не можем. Но я предполагаю, что это могло стать следствием его отказа идти на беседу с [силовиками]. Он воспользовался своим законным правом и не пошёл к ним. Непонятно вообще, о чем они могли с ним беседовать", - пояснил он.

Адвокат Арсен Шабанов сообщил, что находится у здания управления Следственного комитета России по Дагестану и пытается добиться встречи с задержанным журналистом. "Я Абдулмумина ещё не видел. В здание меня не пускают, говорят, что его сюда не доставляли. Подробности [в рамках какого уголовного дела проводились обыски] неизвестны. Моя главная задача - увидеться с ним", - заявил в 09.13 мск корреспонденту "Кавказского узла" Аресен Шабанов, представляющий интересы Гаджиева.

Сотрудник газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев подозревается в финансировании экстремизма, заявил корреспонденту "Кавказского узла" источник в силовых структурах республики. "Гаджиева подозревают в перечислении денег на счета Абу Умара Саситлинского", - пояснил он.
По данным на 09.45 мск 14 июня, на сайте управления СК России по Дагестану нет данных о задержании Абдулмумина Гаджиева.

Дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева) следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский в связи с делом о финансировании террористов отверг свою причастность к этому. Сбор средств для террористов под предлогом благотворительности был широко распространен в прошлом, но жесткий контроль над банковскими транзакциями и благотворительными фондами подорвал эту практику, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Напомним, что ФСБ России 13 декабря сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе свыше 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра". По данным ведомства, сеть для финансовой поддержки террористов "была организована Абу Умаром Саситлинским". 16 мая в Москве был задержан и позднее арестован уроженец Северной Осетии Георгий Гуев. Он был обвинен в перечислении сирийским боевикам 50 миллионов рублей. Сам Гуев утверждает, что деньги предназначались детям в Африке.

Примечание:

"Уроженец Северной Осетии арестован по делу о 50 миллионах для ИГ*", "Проповедник из Дагестана открестился от знакомства с подозреваемыми в финансировании боевиков", "Силовики озвучили подробности сбора в СКФО денег для террористов".

Автор: Патимат Махмудова, Ильяс Капиев; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 июня 2019, 11:18

  • "Ведомости": министр Патрушев назначен куратором Адыгеи

    Российским министрам поручено курировать регионы с низкими экономическими показателями. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев займется выбором наиболее важных для Адыгеи проектов и контролем их выполнения, сообщила сегодня газета "Ведомости".

14 июня 2019, 10:35

14 июня 2019, 10:12

14 июня 2019, 08:43

14 июня 2019, 07:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Аналитика

Все статьи

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Справочник

Все справки