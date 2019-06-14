Журналист Абдулмумин Гаджиев задержан в Дагестане

14 июня 2019, 09:49

Силовики провели сегодня обыск у сотрудника газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, сообщили его друзья и коллеги. Задержанный журналист подозревается в финансировании экстремизма, уточнил источник в силовых структурах Дагестана.

"Кавказский узел" писал ранее о задержаниях журналистов в Дагестане. Так, журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов неоднократно задерживался за то, что осуществлял видеосъемку рейдовых мероприятий, осуществляемых силовиками возле мечети "Тангим" в Махачкале. В марте в аэропорту Москвы силовики отвели Юсупова на профилактическую беседу, которую правоохранители объяснили наличием ориентировки на журналиста и просьбой "региональных товарищей".

По словам журналиста Идриса Юсупова, он дружен с Абдулмумином Гаджиевым и сегодня приехал к его дому, узнав об обыске. "Во дворе стояли две "Газели", были силовики в камуфлированной форме и в гражданской одежде. После того как я приехал, буквально через минуту, его вывели в наручниках и посадили в "Газель". Сотрудники правоохранительных органов препятствовали ведению видеозаписи", - рассказал Юсупов.

Он отметил, что из дома Гаджиева изъяты компьютеры, планшеты и ноутбуки.

Проведение обыска у Абдулмумина Гаджиева подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов. "Обыск у него дома прошёл сегодня утром. Что стало причиной обыска, мы точно назвать не можем. Но я предполагаю, что это могло стать следствием его отказа идти на беседу с [силовиками]. Он воспользовался своим законным правом и не пошёл к ним. Непонятно вообще, о чем они могли с ним беседовать", - пояснил он.

Адвокат Арсен Шабанов сообщил, что находится у здания управления Следственного комитета России по Дагестану и пытается добиться встречи с задержанным журналистом. "Я Абдулмумина ещё не видел. В здание меня не пускают, говорят, что его сюда не доставляли. Подробности [в рамках какого уголовного дела проводились обыски] неизвестны. Моя главная задача - увидеться с ним", - заявил в 09.13 мск корреспонденту "Кавказского узла" Аресен Шабанов, представляющий интересы Гаджиева.

Сотрудник газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев подозревается в финансировании экстремизма, заявил корреспонденту "Кавказского узла" источник в силовых структурах республики. "Гаджиева подозревают в перечислении денег на счета Абу Умара Саситлинского", - пояснил он.

По данным на 09.45 мск 14 июня, на сайте управления СК России по Дагестану нет данных о задержании Абдулмумина Гаджиева.