14 июня 2019, 09:49
Журналист Абдулмумин Гаджиев задержан в Дагестане
Силовики провели сегодня обыск у сотрудника газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, сообщили его друзья и коллеги. Задержанный журналист подозревается в финансировании экстремизма, уточнил источник в силовых структурах Дагестана.
"Кавказский узел" писал ранее о задержаниях журналистов в Дагестане. Так, журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов неоднократно задерживался за то, что осуществлял видеосъемку рейдовых мероприятий, осуществляемых силовиками возле мечети "Тангим" в Махачкале. В марте в аэропорту Москвы силовики отвели Юсупова на профилактическую беседу, которую правоохранители объяснили наличием ориентировки на журналиста и просьбой "региональных товарищей".
По словам журналиста Идриса Юсупова, он дружен с Абдулмумином Гаджиевым и сегодня приехал к его дому, узнав об обыске. "Во дворе стояли две "Газели", были силовики в камуфлированной форме и в гражданской одежде. После того как я приехал, буквально через минуту, его вывели в наручниках и посадили в "Газель". Сотрудники правоохранительных органов препятствовали ведению видеозаписи", - рассказал Юсупов.
Он отметил, что из дома Гаджиева изъяты компьютеры, планшеты и ноутбуки.
Проведение обыска у Абдулмумина Гаджиева подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов. "Обыск у него дома прошёл сегодня утром. Что стало причиной обыска, мы точно назвать не можем. Но я предполагаю, что это могло стать следствием его отказа идти на беседу с [силовиками]. Он воспользовался своим законным правом и не пошёл к ним. Непонятно вообще, о чем они могли с ним беседовать", - пояснил он.
Адвокат Арсен Шабанов сообщил, что находится у здания управления Следственного комитета России по Дагестану и пытается добиться встречи с задержанным журналистом. "Я Абдулмумина ещё не видел. В здание меня не пускают, говорят, что его сюда не доставляли. Подробности [в рамках какого уголовного дела проводились обыски] неизвестны. Моя главная задача - увидеться с ним", - заявил в 09.13 мск корреспонденту "Кавказского узла" Аресен Шабанов, представляющий интересы Гаджиева.
Дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева) следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский в связи с делом о финансировании террористов отверг свою причастность к этому. Сбор средств для террористов под предлогом благотворительности был широко распространен в прошлом, но жесткий контроль над банковскими транзакциями и благотворительными фондами подорвал эту практику, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.
Напомним, что ФСБ России 13 декабря сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе свыше 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра". По данным ведомства, сеть для финансовой поддержки террористов "была организована Абу Умаром Саситлинским". 16 мая в Москве был задержан и позднее арестован уроженец Северной Осетии Георгий Гуев. Он был обвинен в перечислении сирийским боевикам 50 миллионов рублей. Сам Гуев утверждает, что деньги предназначались детям в Африке.
Автор: Патимат Махмудова, Ильяс Капиев; источник: корреспонденты "Кавказского узла"