11 июня 2019, 17:37

Полиция решила закрыть дело Голунова

Проведенные экспертизы не дали доказательств причастности журналиста "Медузы" Ивана Голунова к торговле наркотиками, сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, сообщил глава МВД России.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили, а его коллеги связывают преследование с профессиональной деятельностью. Суд постановил до 7 августа заключить Голунова под домашний арест.

"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", - процитировал сегодня ТАСС слова министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

"Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", - привел слова Колокольцева "Интерфакс".

Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде. После задержания Голунова по всей России, в том числе в Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Махачкале прошли акции в поддержку журналиста.

Примечание:

"Главреды кубанских изданий вышли на акцию в поддержку Голунова", "Иван Голунов обвинен в покушении на продажу наркотиков", "Журналист Голунов отправлен под домашний арест до 7 августа".

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