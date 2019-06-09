Волгоградские активисты на пикете в поддержку Голунова потребовали сменяемости власти

09 июня 2019, 23:00

Участники одиночных пикетов в защиту журналиста Ивана Голунова на сегодняшней акции в центре Волгограда заявили, что ощутили поддержку со стороны прохожих и интерес к обозначенным проблемам.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили, а его коллеги связывают преследование с профессиональной деятельностью. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде. Суд в Москве постановил освободить Голунова из-под стражи и отправить под домашний арест. Активисты, в том числе на юге России провели акции в поддержку Голунова. В Волгограде участники пикетов 8 июня отметили равнодушие прохожих к акции.

Защита Голунова, сославшись на врача скорой помощи, сообщила, что у него "подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома" и потребовала сделать журналисту рентген. Сам Голунов заявил, что получил травмы после задержания. 8 июня Голунов был обвинен в попытке сбыта наркотиков.

Сегодня четверо активистов в Волгограде провели одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Три пикета проходили на проспекте им. Ленина и один - на аллее Героев с 14.00 до 16.00 по местному времени (с 13.00 до 15.00 мск). Пикетчики выступили, в том числе за сменяемость власти в России и против запрета мэрии на согласование митинга, передал корреспондент "Кавказского узла".

Активистка Тома Гродникова держала в руках плакат "Журналист "Медузы" Иван Голунов расследовал коррупцию в органах власти. По мнению правозащитников, уголовное дело против него сфабриковано. Нет политическим репрессиям в журналистике".

К женщине подошли молодые люди и спросили, кто такой Голунов. Гродникова рассказала им о расследованиях журналиста и о предъявленных ему обвинениях.

"Вчера (8 июня) на пикете чувствовалось безразличие прохожих. Сейчас интересуются больше. Многие просто не знают ничего об этом деле. Мы же вышли, чтобы поддержать Ивана Голунова. Его преследования мы считаем проявлениями репрессий в отношении честных журналистов", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Тома Гродникова.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный провел параллели между задержанием Голунова и делами о наркотиках в Чечне. "Жалауди Гериев, Руслан Кутаев, Оюб Титиев. Всё недавние резонансные политические аресты, и везде подброшенные наркотики", - написал Навальный 8 июня в своем Telegram-канале. Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев были осуждены в Чечне по делам о наркотиках. О том, как развивались события, детально описано в материалах "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева", "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования" и "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности".

Участница акции Галина Тихенко расставила вдоль стены несколько плакатов. На них было написано: "Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм. Дж. Оруэлл", "Нет полицейскому государству" и другое.

"Много молодых людей подходят, читают плакаты и поддерживают. Вот молодая пара подошла, руки пожали. Выступаем мы второй день в защиту журналиста Голунова. Власть применяет самые настоящие репрессии к журналистам. Это очень опасно. Демократия в стране под угрозой", - заявила Тихенко корреспонденту "Кавказского узла".

Одиночный пикет провел также житель Волгограда, пенсионер Владимир Васильченко. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что мэрия не согласовала проведение акции с 20 участниками, поэтому активисты вышли на одиночные пикеты.

Житель Волгограда Владимир Тельпук стоял на Аллее Героев с плакатом о пенсиях, налогах и ЖКХ.

Прохожие высказали различные мнения по поводу требований пикетчиков.

"Молодцы. Я их поддерживаю, подписываюсь под всеми их лозунгами. Журналиста Голунова явно прессуют за его профессиональную деятельность. Власть начинает показывать свои острые зубы. И это печально. Заигрывания с правозащитниками и независимыми журналистами заканчиваются. Массовые репрессии не за горами", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" безработный житель Волжского Павел Иванов.

Волгоградский индивидуальный предприниматель Андрей Сапунов напротив считает, что в стране "нет никаких репрессий". "Есть навязчивая пропаганда. Некоторых независимых журналистов прессуют. Но еще разобраться надо. Может, его за дело взяли", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Полицейские не подходили к участникам акции. Пикеты прошли в спокойной обстановке, провокаций не было.